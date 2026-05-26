Así es la planta de EPM que cada día convierte 1.000 toneladas de escombros en materiales para obras

En Girardota —norte del Valle de Aburrá— está la planta de Reciclados Industriales de Colombia (RIC), firma que hace parte del Fondo Ventures de EPM.
Lo que se hace allí es transformar los residuos de construcción y demolición en materiales granulares para nuevos proyectos de infraestructura en el área metropolitana, tales como vías y parques, entre otros. Es decir: lo sobrante de una obra vuelve a incorporarse a otra y así sucesivamente, evitando que todo lo que muchos consideran “desperdicio” termine en rellenos sanitarios, quebradas, embalses y hasta en el mismo espacio público de la región.
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Este proyecto que adelanta EPM hace ya algunos años hace parte de su programa de economía circular, que busca el aprovechamiento de cada material y la reincorporación del mismo a un ciclo productivo que, en vez de caducar, se renueva con cada uno de estos procesos.