Planchones improvisados conectan Urabá y Córdoba tras la caída de los puentes

Los habitantes de Urabá han improvisado planchones como medio de transporte para poder cruzar el río San Juan después de la caída de varios puentes por las fuertes lluvias de febrero.

Los planchones flotan sobre galones, se recubren con tablas y se movilizan de orilla a orilla mediante cables tensados por el movimiento de los rines de camionetas viejas. Por ellos han cruzado motos, busetas, camiones y hasta maquinaria amarilla, lo que genera preocupación entre quienes advierten el riesgo de sobrecarga para las estructuras y para quienes las usan.

El temor no es infundado. A inicios de mes se conoció el caso de una motocicleta que cayó al río después de que uno de los planchones se averiara y volcara.

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Los planchones son operados por privados y el servicio tiene costo: hasta 60.000 pesos por cruzar un carro, 30.000 por motocarros y 10.000 por motos. El más grande, según informó el periodista regional Gaby Alvarado en sus redes sociales, mide 35 metros cuadrados, está construido con 60 galones y una estructura metálica con capacidad para soportar hasta diez toneladas, y conecta el barrio Pueblo Chino con el San Juan Oriental.

Junto con las garruchas que cruzan de un lado al otro del puente caído, estos planchones son la solución que han encontrado los habitantes para sobrellevar la desconexión que dejó la caída de los dos puentes, una situación que afecta a más de 70.000 personas en San Juan de Urabá, Necoclí y zonas rurales cercanas.

La Gobernación de Antioquia informó que está finalizando la construcción de un puente militar metálico de carácter provisional, que se espera abrir este jueves 23 de abril.

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