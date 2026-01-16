x

Están por todos lados: plaga de gusanos invadió una vereda en Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia

Autoridades aún no determinan la causa exacta de su masiva reproducción. Buscan alternativas para erradicar la plaga que invade cultivos y viviendas. Conozca más detalles.

    Así luce la invasión de gusanos, tanto en los cultivos de la zona como también en algunas viviendas. FOTO Cortesía.
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

De todos los tamaños y colores, rondando por cada punto de la vereda San Francisco de Santa Rosa de Osos, en el Norte antioqueño, hay un sinfín de gusanos que tiene en alerta máxima a los habitantes de esta localidad, quienes manifiestan no tener paz.

Y es que desde octubre del año pasado, aparecieron de la nada los primeros ejemplares en los cultivos, una señal que generó una preocupación inicial pero no a tal punto de ser mayor cosa. Hoy, después de tres meses aproximadamente, la plaga invadió las casas apoderándose del más mínimo espacio. Los gusanos se deslizan por paredes, pisos y hasta por los enseres de las personas, razón por la que piden una intervención inmediata de las autoridades.

“Miren cómo vuelven la ropa esos animales. En mi casa ya no hay un centímetro en donde no hayan gusanos”, dijo una de las habitantes de esta vereda, mostrando a través de un video la sorprendente invasión de miles de ellos.

Ante la crítica situación, desde la municipalidad ya se iniciaron acciones para controlar este acontecer nunca antes visto. “Profesionales ya se encuentran en el territorio: parte social, fitosanitaria, ingeniero forestal”, precisó Julio Aldemar Yarce Agudelo, secretario de Desarrollo Ambiental de Santa Rosa de Osos.

Una de las primeras hipótesis que podría explicar la invasión de gusanos es que en la zona hay un amplio cultivo de pinos, lo que, al parecer, habría influido en una reproducción acelerada y posterior presencia masiva de la especie. No obstante, las investigaciones durante las próximas semanas permitirán precisar las razones exactas de la invasión y cómo erradicarla.

Entre tanto, las personas de la vereda San Francisco esperan que se dé una pronta respuesta y solución a su llamado, pues es tanta la afectación que ya reportan pérdida de cultivos, lo que se traduce en menos ingresos para los campesinos y sus familias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurre la invasión de gusanos?
En la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia.
¿Qué daños ha causado la plaga?
Ha afectado viviendas, ropa, enseres y cultivos, generando pérdidas económicas para familias campesinas.
¿Las autoridades ya están actuando?
Sí. La Alcaldía envió profesionales sociales, ambientales y forestales para evaluar y controlar la situación.

