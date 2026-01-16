Están por todos lados: plaga de gusanos invadió una vereda en Santa Rosa de Osos, Norte de Antioquia

De todos los tamaños y colores, rondando por cada punto de la vereda San Francisco de Santa Rosa de Osos, en el Norte antioqueño, hay un sinfín de gusanos que tiene en alerta máxima a los habitantes de esta localidad, quienes manifiestan no tener paz.

Y es que desde octubre del año pasado, aparecieron de la nada los primeros ejemplares en los cultivos, una señal que generó una preocupación inicial pero no a tal punto de ser mayor cosa. Hoy, después de tres meses aproximadamente, la plaga invadió las casas apoderándose del más mínimo espacio. Los gusanos se deslizan por paredes, pisos y hasta por los enseres de las personas, razón por la que piden una intervención inmediata de las autoridades.

“Miren cómo vuelven la ropa esos animales. En mi casa ya no hay un centímetro en donde no hayan gusanos”, dijo una de las habitantes de esta vereda, mostrando a través de un video la sorprendente invasión de miles de ellos.