Plan retorno de Semana Santa: restricciones, reversibles y lo que debe saber antes de viajar

El plan retorno arrancó este sábado en el país. Las autoridades ajustaron la operación en carretera para enfrentar el regreso masivo de viajeros tras el descanso de Semana Santa, con medidas de control en vía, cambios en la circulación y atención en puntos críticos.
En Medellín, más de 150 agentes de tránsito fueron distribuidos en corredores como el Túnel de Oriente, las autopistas Norte y Sur y las conexiones hacia Occidente. “En las principales vías de ingreso al distrito como lo son el Túnel de Oriente, Occidente, autopistas Norte y Sur, especialmente. Agentes que estarán facilitando la movilidad, regulando el tráfico y velando por la seguridad de conductores, peatones y demás actores viales”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruíz.