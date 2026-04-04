Plan retorno de Semana Santa: restricciones, reversibles y lo que debe saber antes de viajar

El plan retorno arrancó este sábado en el país. Las autoridades ajustaron la operación en carretera para enfrentar el regreso masivo de viajeros tras el descanso de Semana Santa, con medidas de control en vía, cambios en la circulación y atención en puntos críticos. En Medellín, más de 150 agentes de tránsito fueron distribuidos en corredores como el Túnel de Oriente, las autopistas Norte y Sur y las conexiones hacia Occidente. “En las principales vías de ingreso al distrito como lo son el Túnel de Oriente, Occidente, autopistas Norte y Sur, especialmente. Agentes que estarán facilitando la movilidad, regulando el tráfico y velando por la seguridad de conductores, peatones y demás actores viales”, afirmó el secretario de Movilidad, Pablo Ruíz.

Entérese: Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique Una de las principales herramientas para manejar el flujo será el uso de reversibles en corredores estratégicos. En Pacífico 1, uno de los puntos más sensibles del suroeste antioqueño, se habilitará reversible este sábado 4 y domingo 5 de abril entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., en el tramo comprendido entre el sector Camilo C (km 81+700) y el km 94+800, en la vía La Mansa – Primavera. Para quienes transiten por esta zona, las autoridades recomiendan rutas alternas: Bolombolo – Santa Fe de Antioquia – Medellín Bolombolo – La Pintada – Santa Bárbara – Medellín El secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, explicó el despliegue en terreno “Hoy, sábado 4 y mañana, domingo 5, estamos todos los de la Secretaría en las vías del departamento, acompañando a los antioqueños y los visitantes a tener un plan retorno de excelente calidad para que estemos tranquilos en nuestros hogares”.

A esto se suma el reversible en el Túnel de Oriente, programado para el domingo entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., en sentido Rionegro – Medellín, otro de los puntos donde se espera mayor concentración de vehículos. Lea también: Aparatoso accidente entre tres vehículos paralizó la vía al Túnel de Occidente, en Medellín

Restricción para carga pesada en el plan retorno: horarios y vías donde aplicará

Para aliviar la congestión en el momento más crítico del retorno, se aplicará restricción a vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas en las vías nacionales que conectan con Antioquia. La medida regirá el domingo 5 de abril entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m., buscando dar prioridad a los vehículos particulares y mejorar la fluidez en los accesos a Medellín.

Vías en obra y puntos críticos: así está el mapa del retorno en Antioquia

El estado de las vías también entra en juego. Actualmente, Antioquia tiene 39 frentes activos de maquinaria amarilla distribuidos en varias subregiones, atendiendo mantenimiento y emergencias. En el Suroeste, hay trabajos en corredores como Remolino – Hispania – Andes – Jardín – Alto de Ventanas, Betulia – Urrao y Concordia – Betulia.En Occidente, se intervienen tramos como La Miserenga – Ebéjico – Heliconia y sectores de Santa Fe de Antioquia.En Oriente, los trabajos incluyen vías entre Granada, San Carlos, Sonsón y Nariño.También hay presencia en Urabá, Nordeste y Norte del departamento.

Conozca: Denuncian abandono de vía de 133.382 millones de pesos en el Urabá antioqueño A esto se suman puntos críticos identificados donde la movilidad puede verse afectada, como: San José – Altamira y San José – Pabón – La Eme (Urrao)La Bodega – Tarso – PueblorricoSectores rurales en El Peñol, San Rafael y SonsónCorredores en San Pedro de Urabá, Necoclí y ArboletesTramos en Yolombó, Amalfi y Santa Rosa de Osos La presencia de maquinaria y estos puntos obligan a los conductores a prever posibles demoras o pasos restringidos.

Lo que no puede pasar por alto: recomendaciones para el plan retorno

Las autoridades insisten en que, más allá de las medidas, el comportamiento del conductor sigue siendo determinante. Programar el viaje, respetar señales, mantener distancia y evitar conducir bajo efectos del alcohol son las recomendaciones reiteradas.

Desde el Gobierno nacional, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, advirtió: “Es clave el control de velocidad, Yo pido que por favor se respeten los límites de velocidad, están diseñados para proteger la vida”. Y subrayó los principales factores de riesgo en carretera: “La diferencia entre una afectación mínima o una afectación muy grave generalmente está en la velocidad y según los reportes del Observatorio de Seguridad Vial, justamente ese factor, el de la seguridad más el factor del consumo de bebidas alcohólicas son los dos más relevantes como desencadenantes de riesgos de siniestros viales”.

El operativo de retorno se conecta con la reactivación total de la movilidad en la ciudad. A partir del lunes 6 de abril, Medellín retoma el pico y placa en su horario habitual, de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., sin periodo pedagógico, es decir, con sanciones económicas para quienes incumplan la medida y con la misma rotación vigente para el primer semestre de 2026.

¿Cómo va el Plan Retorno de Semana Santa en Antioquia?

A pesar de que el Plan Retorno inició este sábado, durante toda la Semana Santa, en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ha llevado a cabo diferentes medidas de prevención en seis zonas estratégicas, distribuidas entre Caldas, Barbosa, la subregión de Urabá y el municipio de Santa Fe de Antioquia. “Esto nos ha permitido evitar que tengamos siniestros viales con ciudadanos lesionados y con morbimortalidad. El agradecimiento a todos los ciudadanos por su buen comportamiento durante la Semana Mayor y el día de hoy con motivo del Plan Retorno a la capital de los antioqueños”, aseguró el general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

Según el balance de las autoridades, en los 10 municipios del Área Metropolitana se han movilizado más de 1.410.000 vehículos durante la Semana Santa. En cuanto a novedades, el general Bello señala que se han impuesto 486 comparendos. Las infracciones más comunes han sido tener la licencia vencida -por lo que se ha multado a 234 personas-, seguido de transitar en horarios restringidos, que acumula 84 multas. Y también se registraron tres siniestros viales con personas fallecidas, todos ellos en Caldas, Antioquia. Uno de estos ocurrió en la mañana del Miércoles Santo cuando una moto chocó contra un bus intermunicipal y dos personas fallecieron.

En el centro del país, exactamente en Villavicencio, las alarmas de movilidad están encendidas porque miles de vehículos se encuentran represados a la espera de la apertura de la vía que conecta a la capital del Meta con Bogotá. Coviandina, la concesionaria vial que administra este tramo, informó que el paso fue cerrado por las autoridades en el sector Uval y que estará nuevamente habilitado a partir de las 3:00 de la tarde.