Piden a Petro que devuelva a Savia Salud si está pensando en acabarla

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, advirtió Petro.

Además de la reiterada negativa del Congreso de tramitarle su reforma a la salud, Petro aseguró que la decisión también se tomaría luego de que la justicia –en este caso el Tribunal Administrativo de Antioquia– frenara en seco otro decreto con el que su gobierno quería trasladar unilateralmente y de manera forzada a millones de usuarios a la Nueva EPS, una de las que arrastra las crisis más severas.

Las alarmas las encendió el propio presidente Petro la semana pasada, quien durante uno de sus consejos de ministros televisados le dio la orden a sus ministros de Salud y Hacienda de liquidar todas las EPS que estén “en quiebra”, señalando que su gobierno no estaría dispuesto a pagar las deudas de estas, calculadas en cerca de $50 billones por el mismo Ejecutivo.

Savia Salud otra vez está en un punto de quiebre. A poco de cumplirse tres años de la intervención ordenada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, la EPS más importante del régimen subsidiado en el departamento nuevamente se está enfrentando al fantasma de su desaparición.

Más allá de esta discusión nacional, el escenario de una liquidación de Savia Salud volvió a poner en alerta máxima a la red hospitalaria y a varios líderes del sector salud en el departamento.

Además de advertir que las deudas de la EPS con los hospitales de Medellín y Antioquia no han parado de crecer desde 2023, una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa fue que el Gobierno Nacional le devolviera el control de la EPS a la región en las mismas condiciones en las que estaba antes de la controvertida intervención.

Uno de los impulsores de la propuesta es el diputado Jorge Correa, quien en esa corporación ha liderado múltiples debates de control político a esa entidad y quien sostiene que, si bien la misma ya venía en crisis, la intervención solo agravó más el problema.

“En 2018 Savia tuvo su crisis más profunda, cuando tuvo pasivos por cerca de $1 billón. Fue la vez con más altos pasivos, y Medellín y Antioquia se pusieron de acuerdo y recuperaron Savia”, señala Correa, recordando que en 2022 ya se había aprobado una ordenanza que daba luz verde para capitalizar a la EPS y que no pudo aplicarse por la mezquindad de la Alcaldía de Medellín, en aquel entonces durante el gobierno de Daniel Quintero.

Según advirtió el político, muestra de que la intervención empeoró el panorama fue que desde su inicio los pasivos volvieron a superar la barrera del billón de pesos –hoy rondan los $1,3 billones– mientras los gastos administrativos también han seguido subiendo, pasando de los $95.731 millones en 2023 a $112.243 millones en 2024.

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A pesar de ese panorama, Correa sostiene que el problema estructural que tenía en jaque a la EPS, y que desde el mismo departamento se pedía arreglar antes de la intervención, era el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que luego de efectuarse ha abierto una luz de esperanza para viabilizar el funcionamiento del régimen subsidiado.

“Para este año la UPC del régimen subsidiado subió el 16%, mientras la UPC del régimen contributivo subió al 9%. Es decir, esa brecha entre la UPC del régimen subsidiado y el contributivo, de alguna forma con una decisión que tomó este Gobierno Nacional, genera posibilidades reales para que Savia, si vuelve a sus dueños y si se sigue manejando como se venía manejando, pueda ser un tema viable y ya no le valgan los pacientes lo que le valen a Savia o la diferencia que hay; y retomar el plan de capitalización que teníamos en el año 2022. Pero que nos devuelvan a Savia como estaba antes de la intervención”, apuntó el corporado.

Correa indicó que si bien la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín siguen buscando alternativas jurídicas para que la intervención ordenada por el Gobierno Nacional pueda echarse para atrás, apuntó que una liquidación pondría en la cuerda floja a gran parte de los principales hospitales de Medellín y Antioquia.

“Hoy Savia es una de las deudoras más grandes del sistema de salud en Antioquia. Entonces, lo peor que le podría pasar a Antioquia es que le liquiden a Savia, porque esas deudas quedan en la bandeja del olvido”, advirtió Correa.