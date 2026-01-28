¡Por fin! Arrancan obras en glorieta de Niquía para aliviar la congestión del norte del Valle de Aburrá

La congestión vehicular en el sector de la glorieta de Niquía se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de conductores que a diario transitan por el norte del Valle de Aburrá. Largas filas de vehículos, retrasos prolongados y pérdida de horas laborales hacen parte del panorama cotidiano, especialmente en las horas de la tarde, una situación que los ciudadanos califican como “insostenible”. Uno de los afectados es Héctor Eugenio Hoyos Duque, un ingeniero electricista, quien asegura que en los últimos meses la congestión se ha intensificado de manera considerable. Según relató, los tiempos de viaje se han vuelto impredecibles. “He tenido demoras de 15, 20 y hasta media hora, pero hubo un día en el que me quedó atrapado en un taco durante tres horas y media.Salí a las cuatro de la tarde y llegué a mi casa a las siete y media de la noche. El trancón empezó desde Copacabana y no se movía absolutamente nada”, afirmó.

Le puede interesar: Bello quiere acabar con el pico y placa construyendo una megaobra, aquí le contamos El ingeniero explicó que, si bien en el sentido Medellín–Cisneros el flujo vehicular suele ser más ágil gracias a un trasvase existente, el problema se presenta con mayor fuerza en sentido contrario, sin importar la hora. Para él,la situación evidencia fallas en la planeación y en la atención oportuna de incidentes viales. "Si hay un accidente o un choque, debería evacuarse rápidamente. No es posible que en pleno siglo XXI no se tomen decisiones para regular el flujo vehicular en las horas pico”, señaló, al tiempo que hizo un llamado a una mayor articulación entre la Alcaldía de Bello, el Área Metropolitana, Invías y los organismos de tránsito. El ingeniero estima que, en un solo episodio de congestión, podrían verse afectadas entre 5.000 y 10.000 personas en un día. Ante este panorama y tras años de reclamos, parece ser que los ciudadanos fueron escuchados. La Alcaldía de Bello anunció el inicio de las intervenciones correspondientes a la solución vial La Seca, conocida como el “tablero norte–sur”, y a la primera etapa del Bulevar del Norte, un proyecto clave para descongestionar la glorieta de Niquía y mejorar la movilidad en el norte del Valle de Aburrá.

Estas obras hacen parte de la primera fase que tendrá actualización de estudios y diseños, gestión predial y ambiental y el inicio formal de la construcción. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bello

Las obras se ejecutan sobre la Avenida 32, vía que conecta la Autopista Norte con la comuna 10, Fontidueño, y contemplan un intercambio vial que permitirá separar los flujos de tránsito y reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los puntos más críticos de la región. Desde la administración municipal advirtieron que, durante esta fase, se presentarán traumatismos temporales en la movilidad. Actualmente, en el sector opera maquinaria amarilla, con “pare y siga” incluido para controlar el paso y hay reducción en la circulación vehicular y peatonal, con acompañamiento permanente de personal técnico y de obra. “Esta zona ha sido un punto crítico en materia de movilidad y por eso trabajamos para mejorar la conexión, reducir los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad a quienes transitan por aquí todos los días”, aseguró la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina. El proyecto es resultado de una articulación entre la Alcaldía de Bello y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La inversión inicial para esta primera parte de las obras asciende a $56.000 millones, de los cuales $30.000 millones son aportados por el municipio. Para el año 2026, Invías aseguró que destinará $67.000 millones adicionales, dentro de un costo total proyectado de $196.200 millones hasta 2030. Los recursos que aporta el Invías para la ejecución del proyecto provienen de vigencias futuras, razón por la cual la Alcaldía de Bello explicó que continúa gestionando ante el Gobierno Nacional la posibilidad de que estos dineros sean girados a valor presente.

En las intervenciones en el tablero norte-sur están trabajando 40 personas entre ayudantes construcción, oficiales, operarios de maquina y personal administrativo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Bellodefault