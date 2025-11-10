Listo tramo 4G que faltaba para ir de Medellín a Caucasia en 4,5 horas: esta es la nueva vía a la Costa

El clásico viaje por carretera desde Medellín hacia la Costa —con la subida a Matasanos, la parada obligada por un pandequeso en Santa Rosa y el largo descenso por el alto de Ventanas hasta llegar al río Cauca— quedará desde ahora en el recuerdo. Desde este lunes 10 de noviembre, con la entrega del tramo Vegachí–Remedios, se completó el corredor 4G que promete unir al Valle de Aburrá con Caucasia en solo 4,5 horas, una conexión que redefine la movilidad del norte de Antioquia y el acceso hacia el Caribe.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4