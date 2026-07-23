Murió arrollado por un tren mientras viajaba en una balinera en Puerto Triunfo

La balinera ha sido durante décadas uno de los principales medios de transporte para cientos de habitantes de las veredas de Puerto Triunfo. Pero lo que nació como una solución para movilizar personas y carga por la antigua línea férrea hoy enfrenta el regreso del tren.
Ese peligro quedó en evidencia al mediodía del miércoles 22 de julio, cuando Tomás Betancur Quintero, de 57 años, murió tras ser arrollado por una locomotora. Betancur se desplazaba en una balinera entre los corregimientos de Santiago Berrío y Estación Cocorná, en el sector conocido como la curva del Mango.
Según informó la Secretaría de Movilidad de Puerto Triunfo, la plataforma artesanal —adaptada sobre los rieles e impulsada por una motocicleta— chocó de frente con un tren que transitaba por el corredor férreo.
Aunque los otros seis ocupantes alcanzaron a lanzarse del vehículo y resultaron ilesos, Betancur no logró hacerlo y falleció debido a la gravedad de las heridas, pese a recibir atención inicial.
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