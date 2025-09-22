Investigan muerte de mujer tras consumo de hongos en una finca de Caldas, Antioquia

Unos hongos, de los cuales se desconoce su origen, le habrían causado la muerte a una mujer dentro de una finca en la cual se hacen rituales espirituales de Caldas, Antioquia. Al lugar, la víctima había llegado en compañía de una amiga con el fin de realizar sesiones de espiritismo.
Los hechos ocurrieron en un predio de la vereda Salinas, de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, donde la fallecida, identificada como Cáterin Yused Palacio Londoño, de 33 años, había acudido con fines meditativos.