Investigan muerte de mujer tras consumo de hongos en una finca de Caldas, Antioquia

La mujer había ido a un centro de meditación de este municipio en compañía de una amiga y como parte de un ritual habría consumido estos alucinógenos.

  • En una finca de la vereda Salinas, de Caldas, ocurrió la intoxicación de esta Cáterin Yused Palacio Londoño, de 33 años. tras el consumo de hongos, de acuerdo con las primeras versiones de las autoridades. FOTO: MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 9 horas
Unos hongos, de los cuales se desconoce su origen, le habrían causado la muerte a una mujer dentro de una finca en la cual se hacen rituales espirituales de Caldas, Antioquia. Al lugar, la víctima había llegado en compañía de una amiga con el fin de realizar sesiones de espiritismo.

Los hechos ocurrieron en un predio de la vereda Salinas, de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, donde la fallecida, identificada como Cáterin Yused Palacio Londoño, de 33 años, había acudido con fines meditativos.

Qué investigan las autoridades sobre el consumo de hongos

En medio de esta actividad, de acuerdo con las autoridades, la mujer habría ingerido 1,8 gramos de hongos, situación que minutos después le habría generado complicaciones físicas.

Entérese: Caos en Barrio Triste: camión regó químico en zona comercial; dejó 18 intoxicados y 400 evacuados

“Momentos después de la ingesta de los hongos, la víctima comienza a vomitar, a sudar frío, a colocarse pálida y con el pulso bajito”, rezaba el informe judicial del caso.

Ante su delicado estado de salud, a Cáterin Yused la trasladaron al Hospital San Vicente de Paúl, de Caldas, donde falleció cuando era atendida por el personal médico de este centro asistencial.

Personal de este centro de meditación indicaron que si bien ellos prestan el espacio para la relajación, en ningún momento suministran este tipo de sustancias alucinógenas.

Le puede interesar: Niñas intoxicadas en Bogotá murieron por ingerir un metal letal, confirman autoridades

Quién era la mujer fallecida en Caldas

En el dictamen forense se busca establecer si la mezcla de este hongo con su condición física de base, ya que sufría problemas respiratorios y fatiga, habrían influido en su fallecimiento. Incluso manifestaron que en los días recientes habría tenido algunos quebrantos, antes de esta situación.

Así mismo, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el tipo de hongo que habría consumido esta mujer y si ella misma lo habría llevado o alguien más se lo suministró.

Se conoció que la mujer era oriunda del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, aunque desde hace varios años se encontraba viviendo en Medellín, donde llegó en búsqueda de mejores oportunidades.

¿Qué tipo de hongo consumió la mujer en Caldas?
Aún no se ha confirmado el tipo de hongo ingerido. Medicina Legal realiza pruebas para determinar si era alucinógeno o venenoso.
¿Qué riesgos tiene consumir hongos en rituales espirituales?
El consumo sin control médico puede provocar intoxicaciones graves, problemas respiratorios y, en algunos casos, la muerte.

