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Tres jóvenes murieron en aparatoso accidente de tránsito en el Urabá antioqueño

Según la Policía, las víctimas, quienes se movilizaban en motocicletas, excedieron los límites de velocidad.

  • Dos de los tres jóvenes fallecidos producto del siniestro vial en la subregión Urabá. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Dos de los tres jóvenes fallecidos producto del siniestro vial en la subregión Urabá. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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En el último día de la Semana Santa, un grave accidente de tránsito cobró la vida de tres jóvenes en la subregión del Urabá antioqueño. Durante la madrugada del pasado domingo 5 de abril, en la vía que comunica los municipios de Turbo y Apartadó en el sector La Caleta, dos motocicletas colisionaron de frente, lo que produjo la muerte de tres personas.

Lea más: Defensoría del Pueblo rechaza ataque con granada y asesinato en ambulancia en Briceño, Antioquia

Dos de las víctimas fueron identificadas como Luis Felipe Pacheco de 22 años de edad, y Juan David Quinto Moreno de 19. Aún se desconoce el nombre de la tercera víctima.

“Colisionan dos motocicletas, una aparentemente por invasión de carril; mueren en el sitio las tres personas. Desafortunadamente y como es usual acá en la región, estaban sin medidas de seguridad: no tenían documentos de las motocicletas, transitaban sin casco y excediendo límites de velocidad. Un evento desafortunado, muy lamentable”, dijo el Teniente Coronel David Augusto Díaz, comandante (E) de la Policía Urabá.

Entérese: Motociclista, presuntamente borracho, arrolló a tres personas en Rionegro

Lo que aún se investiga por parte de las autoridades es si una o más de las víctimas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Es una de las múltiples hipótesis que está bajo análisis pero que todavía sigue sin confirmarse.

Según reportes viales, este siniestro fue el más grave que ocurrió en esta subregión del departamento durante la Semana Mayor.

En el Suroeste también se reportó otro accidente de tránsito

No siendo suficiente con el trágico suceso en el Urabá, otro hecho se reportó en la vía que lleva de Hispania hacia el municipio de Andes, en el sector El Arenillo. Allí, un taxi que se dirigía rumbo a Medellín chocó contra un particular. Los 4 ocupantes del vehículo de servicio público resultaron lesionados.

Según las declaraciones del Cuerpo de Bomberos de Hispania, entre los heridos había un menor de edad, quien fue atendido de manera ambulatoria en el Hospital San Juan de Dios ubicado en el Suroeste antioqueño. En cuanto a los otros tres involucrados, dos de ellos, al parecer, tuvieron que ser remitidos a un centro médico de mayor complejidad para ser evaluados.

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