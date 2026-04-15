La historia de la moto de alta gama desde la que asesinaron al ganadero, amigo del Zar de las Esmeraldas, en Envigado

La placa de una motocicleta ofertada en redes sociales en Bogotá fue gemeleada por los sicarios que asesinaron al ganadero Henry Ocampo Suaza, el pasado miércoles en Envigado. Según las autoridades, la víctima —vinculada al entorno del Zar de las Esmeraldas— habría servido como testaferro de Pedro Orejas, el esmeraldero extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.
En un comienzo, las autoridades, a través de sus distintos reportes policiales, aseguraron que el asesinato se habría perpetrado por un hombre que se bajó de una Ducati roja. Sin embargo, luego de una investigación de EL COLOMBIANO se pudo corroborar que la moto usada en este crimen no era de la marca italiana, sino de una KTM 390 Aventure —de fabricante austriaco—, color naranja y negro, modelo 2024.
Dos hombres vestidos de negro, tras balear a Ocampo Suaza, escaparon en esta motocicleta, avaluada en $35 millones, la cual tiene suspensiones regulables y adaptadas al chasis para generar facilidad de maniobra en rutas complejas. Tiene una potencia de 42,9 caballos de fuerza, 9.000 revoluciones y una caja mecánica de seis velocidades.