¿En realidad sirven las montañas de Antioquia como escudo frente a los terremotos?

En Medellín, aunque el terremoto también se sintió con fuerza, el saldo fue considerablemente menor, comparado con otras ciudades y pueblos cercanos.
Esa diferencia hizo circular rápidamente una teoría reconfortante: que las montañas de Antioquia, o incluso el batolito antioqueño, funcionan como un escudo natural contra los terremotos.
EL COLOMBIANO revisó los mapas oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y consultó a un experto en geotecnia para separar el mito de la evidencia.
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