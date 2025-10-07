MinTIC responde por falta de pagos a Teleantioquia y dice que se debe a una “restricción temporal de caja”

Después de que Teleantioquia y la Gobernación de Antioquia alzaran una voz de protesta ante el retraso en el pago de más de $3.000 millones por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, que tiene en vilo las finanzas del canal público de los antioqueños, el Ministerio emitió un comunicado dando sus razones.
”El canal regional Teleantioquia sí ha recibido parte de los recursos correspondientes a la vigencia 2025”, se lee en el primer párrafo del comunicado. Explica el ministerio que a la fecha, en lo corrido del año, a Teleantioquia se le han hecho tres desembolsos que suman $13.011 millones, que equivalen al 80,6% del total asignado al canal en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/FUTIC), cuyo valor total, para Teleantioquia, es de $16.154 millones, por lo que efectivamente hay un saldo pendiente de $3.142 millones.