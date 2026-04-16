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Minería en el río Samaná, Antioquia: destruyeron maquinaría de los ilegales

Un operativo del Ejército y la Policía en el oriente de Antioquia dejó la destrucción de maquinaria y pérdidas por más de $1.100 millones para estructuras ligadas al Clan del Golfo, que explotaban ilegalmente el río Samaná de Nariño.

  • Fue destruida maquinaria de minería ilegal en operativos del Ejército y la Policía en el río Samaná, en Nariño. También en La Pintada destruyeron maquinaria y capturaron a una persona. FOTOS: Séptima División del Ejército Nacional
    Fue destruida maquinaria de minería ilegal en operativos del Ejército y la Policía en el río Samaná, en Nariño. También en La Pintada destruyeron maquinaria y capturaron a una persona. FOTOS: Séptima División del Ejército Nacional
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, ubicaron y destruyeron tres estructuras de producción utilizadas para remover el cauce del río y extraer minerales de manera ilegal en las riberas del río Samaná, en la vereda Santa Rosa del municipio de Nariño, oriente de Antioquia.

Según las autoridades, la operación representó un golpe económico superior a los $1.100 millones para estas redes, que estarían vinculadas al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Gener Morales, que opera en el Magdalena Medio y el Oriente antioqueño.

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Durante el operativo fueron destruidas dos retroexcavadoras, un motor diésel tipo chorriador y tres motobombas, entre otros elementos empleados en la explotación ilícita.

De acuerdo con el Ejército, esta maquinaria permitía producir cerca de 6.000 gramos de oro mensuales, lo que equivale a unos $2.700 millones en el mercado ilegal.

Las autoridades también evidenciaron graves afectaciones ambientales en la zona intervenida, como deforestación y deterioro del suelo y las fuentes hídricas. Advirtieron que la recuperación del ecosistema podría tardar más de 30 años.

En un operativo paralelo, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Antioquia capturó a una persona en La Pintada por su presunta vinculación con delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales. Además, destruyó dos unidades mineras, dos motores e incautó maquinaria amarilla.

Estos operativos se suman a las acciones contra la minería ilegal en Antioquia, uno de los departamentos más afectados por esta economía ilícita en el país.

Lea más: Tragedia minera en Antioquia: tres muertos en socavón en Remedios

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