Minería en el río Samaná, Antioquia: destruyeron maquinaría de los ilegales

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, ubicaron y destruyeron tres estructuras de producción utilizadas para remover el cauce del río y extraer minerales de manera ilegal en las riberas del río Samaná, en la vereda Santa Rosa del municipio de Nariño, oriente de Antioquia.

Según las autoridades, la operación representó un golpe económico superior a los $1.100 millones para estas redes, que estarían vinculadas al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Gener Morales, que opera en el Magdalena Medio y el Oriente antioqueño.

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Durante el operativo fueron destruidas dos retroexcavadoras, un motor diésel tipo chorriador y tres motobombas, entre otros elementos empleados en la explotación ilícita.