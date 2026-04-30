Doce de los más buscados en Antioquia por violencia contra mujeres y niñas continúan libres

A pesar de la más reciente captura de uno de los 18 hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres, las autoridades confirmaron que aún siguen prófugos 12, y que algunos, incluso, reportan noticia criminal desde el año 2024.
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En los últimos meses fueron capturados Argiro Domicó Domicó, por feminicidio, Diego Alejandro Pérez Ramírez, por acto sexual violento agravado, Freddy Gil Hernández, por acceso carnal abusivo, William Darío Correa Arteaga y José Miguel Álvarez Ramos, por actos sexuales con menor de 14 años, y Deyver Corrales Rentería, por acceso carnal violento agravado, quien fue el último detenido de estos 6 en una redada sorpresa en el centro de Medellín el pasado 26 de abril.