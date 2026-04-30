Doce de los más buscados en Antioquia por violencia contra mujeres y niñas continúan libres

En los últimos meses fueron capturados Argiro Domicó Domicó , por feminicidio, Diego Alejandro Pérez Ramírez , por acto sexual violento agravado, Freddy Gil Hernández , por acceso carnal abusivo, William Darío Correa Arteaga y José Miguel Álvarez Ramos , por actos sexuales con menor de 14 años, y Deyver Corrales Rentería , por acceso carnal violento agravado, quien fue el último detenido de estos 6 en una redada sorpresa en el centro de Medellín el pasado 26 de abril.

A pesar de la más reciente captura de uno de los 18 hombres más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres, las autoridades confirmaron que aún siguen prófugos 12, y que algunos, incluso, reportan noticia criminal desde el año 2024.

Por todos estos hombres se ofreció -y ofrece, para quienes siguen en las calles - una recompensa de hasta $50 millones.

Estos son los 12 individuos que permanecen libres a pesar de su accionar criminal contra niñas y mujeres en el departamento:

- En Apartado: Jhoanny Andrés Acero Arango, por acceso carnal violento agravado, y Abel Antonio Liconia González, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

- En Zaragoza: Cristian Arley Hoyos Ángel, señalado por acceso carnal violento agravado, y Sebastián de Jesús Aguirre Marín, por tentativa de feminicidio.

- En Betania: Sair Echeverry Zapata, por feminicidio.

- En Arboletes: Roby Manuel Morales Montiel, por acceso carnal violento agravado.

- En El Retiro: Jorge Iván Maestra Henao, por un caso de feminicidio.

- En El Bagre: Edwin Alberto Estrada Urrea, por tentativa de feminicidio.

- En Carepa: Emilio Miguel Martínez Hernández, por acceso carnal violento agravado.

- En Santo Domingo: Eyesid David Amariles, por tentativa de feminicidio.

- En San Carlos: Breiner Alejandro Castaño Rodríguez, señalado por violencia intrafamiliar.

- En Granada: Luis Aristóbulo Hoyos Salazar, por actos sexuales con menor de 14 años.

Entérese: Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia, ofrecían hasta $50 millones

El cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres hace parte de una estrategia liderada desde el nivel departamental con la que se busca hacerle frente a los feminicidios y otros delitos de esta naturaleza en Antioquia.