Mujer murió asesinada en Bello, Antioquia, después de que un amigo le apuntó con un arma “por charlar”

Según testigos, el victimario aseguró que el arma no estaba cargada y al accionar el gatillo, la hirió provocándole la muerte.

  • Dentro de esta vivienda del barrio El Porvenir, de Bello, ocurrió el asesinato de María Isabel Ochoa, de 21 años, luego de que una persona le apuntara con un arma de fuego en medio de una “broma”. FOTO: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
    Dentro de esta vivienda del barrio El Porvenir, de Bello, ocurrió el asesinato de María Isabel Ochoa, de 21 años, luego de que una persona le apuntara con un arma de fuego en medio de una “broma”. FOTO: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 10 horas
bookmark

Después de una noche de tragos, varios amigos comenzaron a hacer algunas bromas y uno de ellos sacó un arma de fuego que tenía en su poder. Comenzó a “jugar” con esta y en esa charla le apuntó a una mujer y le dijo, con toda seguridad, “no está cargada”. Sin embargo, al accionar el gatillo, una bala se disparó y esta le provocó la muerte a esta persona.

Los hechos se registraron el puente festivo en la carrera 63 con la calle 56A, en el barrio El Porvenir, de Bello, cuando varios amigos estuvieron consumiendo bebidas embriagantes durante la noche y ya en horas de la madrugada comenzó la “broma” con esta arma de fuego.

Según el reporte judicial, el presunto victimario desenfundó su arma de fuego y le quitó el proveedor para asustar a todos sus amigos. A la primera que le apuntó fue a María Isabel Ochoa, de 21 años, quien estaba departiendo con ellos.

Confiado en que con quitarle el proveedor era más que suficiente, el hombre disparó el gatillo y sonó el disparo como si el arma estuviera cargada, provocándole una herida en el pecho, a la altura de uno de sus hombros. María Isabel se desplomó instantáneamente.

Entérese: Estrangularon a una mujer en un cambuche a un lado del río Medellín, en Bello

Los amigos con los que se encontraba esta mujer la trasladaron de inmediato en un carro a las urgencias del Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, donde al valorarla se dieron cuenta de que su lesión era más delicada de lo previsto.

Por esta razón, la trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde intentaron salvarle la vida, pero pese a los esfuerzos de los médicos, María Isabel falleció.

Le puede interesar: Niña de 14 años salió por un granizado y terminó asesinada en Manrique, Medellín, por otro menor de 15 años

En cuanto al presunto dueño del arma de fuego que le provocó la muerte a esta mujer, él escapó del lugar, aunque las autoridades ya lo tienen referenciado y esperan dar con su paradero en las próximas horas.

Este fue uno de los dos homicidios de mujeres registrados durante este puente festivo en Bello, ya que en el barrio Chino ocurrió el asesinato de Daniela Atehortúa Londoño, en medio de una riña en la que el responsable sería otro hombre.

Cifra de feminicidios en Antioquia durante el 2025

En lo que va corrido de este año, se han registrado 90 homicidios de mujeres en Antioquia, ocho casos más de los que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con la Policía Nacional. De ellas, tres eran jóvenes entre los 14 y 18 años y una era menor de 14 años.

En cuanto a los casos ocurridos en Bello, este año ha habido un marcado aumento en los asesinatos de mujeres, pasando de uno el año pasado a los siete que han transcurrido en este 2025, incluidas las dos más recientes.

Temas recomendados

Orden público
Seguridad ciudadana
Violencia
Feminicidios
Armas
Violencia contra la mujer
seguridad
Crímenes
Homicidio
Hospitales
Balas
Homicidios
Antioquia
Bello
