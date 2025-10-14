Mujer murió asesinada en Bello, Antioquia, después de que un amigo le apuntó con un arma “por charlar”

Los hechos se registraron el puente festivo en la carrera 63 con la calle 56A, en el barrio El Porvenir, de Bello , cuando varios amigos estuvieron consumiendo bebidas embriagantes durante la noche y ya en horas de la madrugada comenzó la “broma” con esta arma de fuego.

Después de una noche de tragos, varios amigos comenzaron a hacer algunas bromas y uno de ellos sacó un arma de fuego que tenía en su poder. Comenzó a “jugar” con esta y en esa charla le apuntó a una mujer y le dijo, con toda seguridad, “no está cargada”. Sin embargo, al accionar el gatillo, una bala se disparó y esta le provocó la muerte a esta persona.

Según el reporte judicial, el presunto victimario desenfundó su arma de fuego y le quitó el proveedor para asustar a todos sus amigos. A la primera que le apuntó fue a María Isabel Ochoa, de 21 años, quien estaba departiendo con ellos.

Confiado en que con quitarle el proveedor era más que suficiente, el hombre disparó el gatillo y sonó el disparo como si el arma estuviera cargada, provocándole una herida en el pecho, a la altura de uno de sus hombros. María Isabel se desplomó instantáneamente.

Los amigos con los que se encontraba esta mujer la trasladaron de inmediato en un carro a las urgencias del Hospital Marco Fidel Suárez, de Bello, donde al valorarla se dieron cuenta de que su lesión era más delicada de lo previsto.

Por esta razón, la trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde intentaron salvarle la vida, pero pese a los esfuerzos de los médicos, María Isabel falleció.

En cuanto al presunto dueño del arma de fuego que le provocó la muerte a esta mujer, él escapó del lugar, aunque las autoridades ya lo tienen referenciado y esperan dar con su paradero en las próximas horas.

Este fue uno de los dos homicidios de mujeres registrados durante este puente festivo en Bello, ya que en el barrio Chino ocurrió el asesinato de Daniela Atehortúa Londoño, en medio de una riña en la que el responsable sería otro hombre.