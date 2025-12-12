Una tonelada de coca por mes podía producir laboratorio desmantelado en el Oriente antioqueño

En el sitio fueron hallados 327 kilos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y 619 galones en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos. FOTO: CUARTA BRIGADA

Una tonelada de cocaína por mes era la capacidad aproximada de producción del laboratorio de procesamiento de estupefacientes desmantelado por el Ejército y la Policía en el Oriente antioqueño. Le recomendamos leer: Ejército destruyó siete laboratorios en San Carlos donde se procesaba coca, propiedad, presuntamente, del Clan del Golfo El hallazgo fue realizado en el área rural del municipio de El Peñol, según informaron fuentes de la Cuarta Brigada del Ejército. De acuerdo con las fuentes, el operativo se realizó por parte del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 de la Cuarta Brigada y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en la vereda Despensas, donde los uniformados encontraron este complejo que pertenecería al Clan del Golfo.

El complejo estaba compuesto por cinco estructuras precarias pero con gran capacidad de producción. FOTO: CUARTA BRIGADA

En el sitio fueron hallados 327 kilos de clorhidrato de cocaína en estado sólido y 619 galones en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos como 130 galones de ácido clorhídrico y 856 galones de acetona, los cuales resultan indispensable para mantener activa la cadena de producción de las drogas alucinógenas. El laboratorio estaba constituido por cinco estructuras construidas de manera artesanal, con plásticos y soportadas en palos. Cuatro contaban con sistemas eléctricos para soportar las necesidades energéticas de la operación, también había un molde metálico para el prensado del alcaloide, una mesa de filtrado de dos puestos, un sistema de “baño de María” de cinco puestos, un tanque plástico de mil litros y una tolva de decantación de gran capacidad.

Igualmente, los efectivos policiales y militares encontraron una prensa hidráulica, cinco tubos de ensayo, dos grameras, 500 cauchos utilizados para impermeabilizar la infraestructura, así como dos bombillas LED, dos hornos microondas, una estufa artesanal, un cilindro de gas y un dispositivo tipo marciano empleado en las etapas finales del procesamiento. Entre los insumos y la infraestructura destruidos suman un valor de cerca de 2.000 millones de pesos, de acuerdo con la Cuarta Brigada. Es importante anotar que en el último año se ha generado una alarma entre las autoridades y organismos de derechos humanos por la presencia creciente, en el Oriente antioqueño, del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Ello ha implicado igualmente un incremento en varios de los indicadores de violencia en esta importante subregión. La semana pasada, también el Ejército había informado del desmantelamiento de siete laboratorios para el procesamiento de coca en el municipio de San Carlos, también del Clan. Con ellos, hasta ese momento iban diez montajes de este tipo ubicados y destruidos.



También le sugerimos ver: Laboratorios de droga en las goteras de Medellín: hallaron 13 en el último año Preguntas frecuentes sobre el tema: