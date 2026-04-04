Ellos son los “malvados” que le dan vida a la Semana Santa en los municipios de Antioquia

La representación de la Semana Santa en vivo es, tal vez, una de las tradiciones más arraigadas en Antioquia. En barrios populares y pueblos no hay una iglesia –por humilde o pequeña que sea– que no haya intentado por lo menos una vez recrear con vecinos los pasajes bíblicos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Uno de los municipios que mantiene viva esta tradición desde hace 108 años es Amagá, en el Suroeste antioqueño. Allí, gracias también al apoyo de la Alcaldía, durante la Semana Mayor vecinos, ingenieros, amas de casa, periodistas, obreros, guardas de tránsito y hasta escoltas dejan por una semana sus obligaciones para dar vida por medio de los Tribunales de Semana Santa a los personajes inmortalizados en los evangelios. Lo logran ciñéndose al guion que los precursores de este arte dejaron escrito hace más de un siglo. Ellos asumen sus roles, tal vez cumpliendo esa frase bíblica que dice que “muchos son los llamados, pocos los elegidos”.