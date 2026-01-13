Lluvias no dan tregua en Antioquia: ¿por qué está lloviendo tanto y hasta cuándo irán?

Este comienzo de año en Antioquia ha estado marcado por las fuertes lluvias que han dejado derrumbes en las vías, inundaciones en zonas rurales y urbanas y deslizamientos de tierra que han afectado a miles de familias.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se proyecta que en el primer semestre del año, entre enero y junio, las lluvias estén determinadas dos factores: el primero es el ciclo estacional del país, y segundo, por la transición del fenómeno de La Niña hacia condiciones más neutras.

Este reporte del Ideam coincide con la explicación de las autoridades en el departamento sobre las fuertes lluvias de los últimos días. Según afirmaron desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), el aumento de las lluvias obedece a un periodo de transición climática, sumado a una advertencia reportada sobre condiciones asociadas al fenómeno de La Niña que comenzaron a evidenciarse desde octubre del año pasado.

Desde el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama) le indicaron a EL COLOMBIANO que la estacionalidad está relacionada con el movimiento aparente del Sol a lo largo del año, que desplaza la franja de nubes hacia el norte o el sur del continente. En condiciones normales, durante enero esa franja se ubica al sur del país, sobre la Amazonía, lo que favorecería un periodo más seco en Antioquia.

Sin embargo, esta condición típica se ha visto alterada por la persistencia de La Niña, fenómeno que ha incrementado las lluvias por encima de lo esperado para esta época.

De acuerdo con el Sama, aunque enero debería ser parte de la temporada seca, la presencia de La Niña ha generado precipitaciones más frecuentes y en algunos sectores más intensas, especialmente en comparación con otros meses como febrero. Además, el comportamiento de las lluvias no ha sido homogéneo en todo el departamento, con variaciones marcadas entre subregiones.

De acuerdo con los análisis técnicos de las autoridades, las dos primeras semanas de enero suelen ser las más lluviosas, mientras que en los próximos días se espera una leve disminución.

Para febrero, el comportamiento climático estaría dentro de los rangos normales, con menos lluvias, mientras que en marzo se prevé un nuevo aumento de las precipitaciones, acorde con el patrón habitual del país, caracterizado por dos temporadas lluviosas y dos de menor intensidad a lo largo del año.

Las autoridades climáticas indicaron que La Niña se encuentra en su fase final y que, según los modelos, el departamento comenzaría a transitar hacia condiciones neutrales entre febrero y marzo. Esto permitiría que febrero tenga un comportamiento más cercano a lo normal, con una disminución progresiva de las lluvias, aunque sin que estas desaparezcan por completo. Desde finales de enero ya podría percibirse este descenso gradual en las precipitaciones.

No obstante, el Sama aclaró que este receso de lluvias sería temporal, ya que a partir de mediados o finales de marzo se activaría la primera temporada lluviosa del año, un ciclo climático independiente de La Niña que se extiende habitualmente hasta junio. Para este periodo, se espera que las lluvias aumenten nuevamente, con mayor incidencia en el norte de Antioquia y un comportamiento más cercano a lo habitual en el resto del departamento, aunque con variaciones locales.

Sobre el mes de junio, las proyecciones indican que podría presentar precipitaciones superiores al promedio histórico de ese mes, lo que no significa lluvias tan intensas como las de abril, sino mayores en comparación con un junio típico. Desde el Sama indicaron que estos análisis se realizan con base en anomalías mensuales, por lo que pueden registrarse semanas secas alternadas con periodos de lluvias más intensas, sin que esto implique un comportamiento uniforme durante todo el mes.

Finalmente, las autoridades recordaron que en Antioquia el año climático se divide en dos temporadas de más lluvias (marzo-junio y septiembre-noviembre) y dos de menor precipitación (diciembre-febrero y junio-septiembre), lo que permite entender mejor los cambios graduales en el comportamiento del clima y la necesidad de mantener la vigilancia permanente, incluso durante los meses considerados tradicionalmente como secos.

El más reciente reporte del Sama, detalla que durante este inicio de semana, específicamente en la noche, los acumulados de lluvia estén entre niveles medios y altos en subregiones como Urabá (zona Atrato), Occidente, Norte, Nordeste y Magdalena Medio, mientras que en zonas como Bajo Cauca, Suroeste, Oriente y el norte del Valle de Aburrá se esperan precipitaciones entre medias y bajas.

El Dagran indicó que en el último año, 18.304 familias resultaron afectadas por lluvias e inundaciones en el departamento. Además, durante el 2025 se emitieron 858 alertas preventivas y de riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a las comunidades a mantenerse atentas a los reportes oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en subregiones como el Urabá, donde actualmente hay más de 1.200 familias damnificadas.

“Hacemos un llamado a todas estas comunidades y efectivamente a toda Antioquia porque las lluvias, según el sistema de alertas Sama, van a seguir, vamos a tener nuevas intensidades de lluvias y los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo van a tener que tener muy alertas a todos estos movimientos que se están generando específicamente en las zonas bajas y en las zonas cercanas a los ríos para que tengamos alertas tempranas y evitamos pérdidas de vidas humanas”, expresó Carlos Mario Zuluaga, director encargado del Dagran.