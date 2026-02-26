x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Se entregó el conductor que atropelló y causó la muerte a Nicole Valeria, exparticipante de La Voz Kids en la vía Armenia-Circasia

El conductor habría atropellado a la joven artista, de 19 años, y a un compañero de trabajo, de 40, cuando se movilizaban por la zona, sin brindarles algún tipo de auxilio tras el accidente.

  • En el accidente también falleció William Andrés Paipa, de 40 años, tras ser embestido junto a Nicole por el vehículo. FOTO: Captura de video e imagen tomada de redes sociales
    En el accidente también falleció William Andrés Paipa, de 40 años, tras ser embestido junto a Nicole por el vehículo. FOTO: Captura de video e imagen tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tras cinco días de fuga y con una presión social e institucional en aumento, el conductor implicado en el siniestro vial que cobró la vida de la joven cantante Nicol Valeria Vargas Gómez y su compañero William Andrés Paipa se presentó ante las autoridades en la tarde de este jueves 26 de febrero.

Le puede interesar: Dolor en Quindío: exparticipante de ‘La Voz Kids’ murió atropellada por un “carro fantasma” y el conductor huyó

El hecho ocurrido el pasado sábado en la carretera que conecta a Armenia con Circasia, en el departamento del Quindío. Desde ese momento, el paradero del responsable era desconocido, lo que activó un despliegue investigativo basado en el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios en el sector.

Aunque el hombre ya se encuentra a disposición de la justicia, su identidad aún no ha sido revelada de manera pública por las autoridades competentes, debido a cuestiones de seguridad y temas del proceso judicial en su contra.

Recompensa y presión: la denuncia de las familias

La entrega se produjo apenas horas después de que el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, anunciara una recompensa de 10 millones de pesos por información efectiva que permitiera localizar al conductor. La medida buscaba acelerar un proceso que ya contaba con avances técnicos para establecer la propiedad del vehículo y la identidad de quien lo manejaba la noche del incidente.

Desde la administración departamental y los organismos de control enfatizaron la prioridad de este caso debido a las circunstancias del siniestro, donde las víctimas fueron impactadas y dejadas en la vía sin recibir ninguna asistencia inmediata.

Desde el sábado 21 de febrero, los familiares de Nicol Valeria Vargas, conocida por haber participado en el reality de música La Voz Kids Colombia, encabezaron una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación. Su reclamo principal se centró en la omisión de socorro por parte del implicado.

Según denunciaron, el conductor “abandonó a las víctimas en la carretera, sin asistencia, lo que resultó determinante en el desenlace fatal”. Para los allegados de la joven, el caso no podía quedar impune. Insistieron en que el conductor no solo provocó el accidente, sino que evadió su responsabilidad legal y humana al huir del lugar.

“Cualquier persona que tuviese información se comunicara con las autoridades”, fue la solicitud constante de la familia de ambos jóvenes durante los días de búsqueda, con el objetivo de que el responsable “responda por lo ocurrido”.

Un duelo que trasciende las fronteras de Quindío

El impacto de la noticia escaló rápidamente a nivel nacional debido a la corta trayectoria de Nicol Valeria, de 19 años. La joven era recordada por su participación en el programa La Voz Kids Colombia, donde destacó por su talento vocal siendo menor de edad. En la actualidad, alternaba su formación universitaria con proyectos musicales independientes.

Junto a ella falleció William Andrés Paipa, su compañero de trabajo, de 40 años, quien también se encontraba en el sector al momento del accidente. La familia de la artista reiteró que, más allá del dolor, este caso pone “la necesidad de fortalecer la responsabilidad en las vías y el deber de detenerse y auxiliar a las víctimas en caso de accidente”.

Ahora, con la entrega del conductor, se espera que en los próximos días inicien las audiencias judiciales para definir su situación jurídica y determinar los cargos correspondientes por la muerte de las dos personas.

También le puede interesar: Los accidentes de tránsito, con motos involucradas, son la mayor causa de atención del Sistema de Emergencias de Medellín

Temas recomendados

Investigación
Mujeres
Justicia
Policía
Accidentes
Judicial
Familia
Jóvenes
Muerte
Denuncias
Accidentes de tránsito
busqueda
Capturados
Colombia
Quindio
Armenia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida