Por líos con el acueducto de Pueblo Viejo, llaman a juicio a exalcalde de La Estrella, Antioquia

El exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, deberá responder en juicio por las irregularidades relacionadas con el acueducto de Pueblo Viejo, un megaproyecto que debía ejecutar durante su administración y el cual, aún en la actualidad, quedó empezado. Por esta razón, deberá responder por tres delitos, al igual que siete de los secretarios que lo acompañaron cuando fue mandatario siderense.
La Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Abad y sus exfuncionarios por contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, todo por la indebida destinación de los recursos entregados por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de este plan maestro de acueducto y alcantarillado.