Atención: cesan bloqueos en Urabá y se habilita, de nuevo, el paso hacia Montería

Después de tres días, se levantaron los bloqueos en la vía de San Juan de Urabá - Montería que habían sido interpuestos por casi 90 asociaciones campesinas, quienes ante el incumplimiento en los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, impidieron el paso permitiendo únicamente el tránsito de ambulancias y misiones médicas. Lea más: Desnutridos y llenos de parásitos: así encontraron a los 46 animales rescatados en San Antonio de Prado La Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá confirmó que ya no hay ningún cierre que impida el flujo vehicular en la zona, lo que indicaría que entre el gobierno y los campesinos se llegó, por ahora, a un consenso. “Los invitamos a que hagan uso de las vías de una forma segura, utilizando los medios de protección necesarios para movilizarse. Las vías de la subregión de Urabá cuentan con un despliegue total de uniformados, prestos para ayudarlos y asesorarlos respecto a las dudas que ustedes tengan”, dijo el Mayor Mauricio Andrés Arango Gómez, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá.

Camioneros, afectados por bloqueos

Uno de los gremios más afectados es el de los camioneros, quienes sufrieron pérdidas de casi $1.000 millones diarios por los bloqueos en Urabá.

A raíz de la problemática, se pronunció Ánderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga. Dijo que, generalmente, el valor de las pérdidas se asocia a la mercancía que llevan los camiones y no puede llegar a su destino a tiempo, sin embargo, los gastos reales tienen que ver con otros aspectos. “No son solo vehículos de Antioquia, sino del resto del país que interactúan con esta zona. Las pérdidas son más por el mantenimiento del vehículo, los insumos del mismo, hospedaje y alimentación del camionero. Es que ellos quedan varados en la vía sin ninguna alternativa”, señaló el directivo. Entérese: Nuevo operativo contra piques en Aranjuez dejó 60 motos inmovilizadas El problema radica en que todos los sobre costos deben ser asumidos por el dueño de la mercancía que moviliza el camión y la empresa de transporte que contrata al conductor, y, al incrementarse producto de los bloqueos, no hay cómo subsanar esa pérdida.