Atención: cesan bloqueos en Urabá y se habilita, de nuevo, el paso hacia Montería

Después de tres días, se levantaron los bloqueos en la vía de San Juan de Urabá - Montería que habían sido interpuestos por casi 90 asociaciones campesinas, quienes ante el incumplimiento en los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, impidieron el paso permitiendo únicamente el tránsito de ambulancias y misiones médicas.
La Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá confirmó que ya no hay ningún cierre que impida el flujo vehicular en la zona, lo que indicaría que entre el gobierno y los campesinos se llegó, por ahora, a un consenso.
“Los invitamos a que hagan uso de las vías de una forma segura, utilizando los medios de protección necesarios para movilizarse. Las vías de la subregión de Urabá cuentan con un despliegue total de uniformados, prestos para ayudarlos y asesorarlos respecto a las dudas que ustedes tengan”, dijo el Mayor Mauricio Andrés Arango Gómez, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Urabá.