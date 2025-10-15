Joven paisa murió ahogado en Coveñas al salvar la vida de su papá

El paseo de una familia antioqueña en Coveñas, durante el puente festivo de la Raza, terminó en una tragedia. En la tarde del sábado 11 de octubre, mientras disfrutaban de un baño en aguas de la Segunda Ensenada de Coveñas, en un sector conocido como La Marta, un hombre empezó a tener problemas para mantenerse cerca de la orilla y el fuerte oleaje empezó a arrastrarlo en medio de su desespero. Al ver la situación, Raymon Alexander Ossa, un joven de 24 años e hijo del hombre, nadó mar adentro para salvar a su padre.
Después de minutos de angustia, el joven logró llevar a su padre a una zona segura, donde pudo terminar de nadar hacia la orilla. Sin embargo, por el mismo agotamiento y el oleaje cada vez más fuerte, no le fue posible ponerse a salvo y sus familiares y demás turistas tuvieron que ver impotentes cómo el mar se llevaba al joven.
La búsqueda se extendió hasta la noche de ese día sin resultados. Pero en la reanudación de las labores, en la mañana del domingo 12 de octubre, las autoridades encontraron el cadáver del joven que fue llevado a la orilla en medio de la desazón de su familia.