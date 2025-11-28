JetSmart no contempla suspender vuelos tras alerta de Airbus por posibles fallas en sus aeronaves

Luego de que el fabricante Airbus detectara un fallo en un programa de control de vuelo de su familia A320, la empresa JetSmart Airlines indicó que “solo un número reducido de aeronaves se encontraría alcanzado” por las afectaciones de este problema. Medios colombianos indicaron que la aerolínea JetSmart señaló que las aeronaves afectadas “serán atendidas esta misma noche (de este viernes 28 de noviembre) conforme a las directrices técnicas establecidas”.



Igualmente, precisaron que se adelantarán las actualizaciones requeridas “dentro de los plazos definidos, siguiendo los procedimientos indicados y en coordinación con sus equipos de ingeniería y mantenimiento, con la seguridad como su principal prioridad”. También manifestaron que pese a lo detectado por Airbus y sus impactos en aeronaves propiedad de JetSmart, no suspenderán las operaciones de los vuelos y seguirán despegando y aterrizando de forma habitual. “En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje”, se lee en la comunicación de la compañía aérea.

El fallo de los A320

El fabricante Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6.000 de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, afirmó el viernes a la AFP un portavoz de la compañía. La medida se tomó tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”, explicó el fabricante a sus clientes en un comunicado.

Por ello, Airbus notificó el viernes a todos los clientes que utilizan este programa de control y les instó a “detener inmediatamente los vuelos”. Para la mayoría de los aviones, el cambio de software con su versión anterior llevará “unas horas”. Pero para unas 1.000 aeronaves esto implicará el cambio del hardware, “lo que llevará semanas”, explicó a la AFP una fuente cercana al asunto. Se trata del sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión. “Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, agregó la empresa.



Impacto a las aerolíneas

Mientras JetSmart no contempla suspender sus operaciones, Air France informó que canceló 35 vuelos el viernes y que está calculando el número de afectaciones para el sábado. “Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico”, dijo un portavoz. La colombiana Avianca también informó de afectaciones “significativas” en sus vuelos debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre. American Airlines prevé “algunos retrasos” relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones estará lista el sábado.

El incidente se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático. El incidente se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos. El episodio concluyó con un aterrizaje en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales. El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968. A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12.254 unidades del 737.



