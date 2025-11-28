Ágatha Ruiz de la Prada regresó a las pasarelas colombianas con una colección realizada con IA

La relación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada con Colombia ha sido estrecha. Para la muestra, un botón: fue hace quince años que sus característicos estampados y su paleta de colores brillantes hicieron parte de la sección de vestir de Almacenes Éxito gracias a su colaboración. Esta semana, la española regresó al país para hablar de moda, pero también de educación, área en la que tiene amplia trayectoria: Ruiz fue la primera directora del primer curso universitario de España para convertirse en influencer profesional y actualmente es la decana de Moda de Elle Education by Mindway.
A Medellín justamente vino por eso. La diseñadora cerró su paso por Colombia en la capital antioqueña, donde habló sobre los retos de la industria creativa en el Perpetuo Socorro, distrito creativo de la ciudad. Pero en sus otros días en Colombia, en los que visitó Bogotá y Barranquilla, también presentó algunas de sus más recientes creaciones.
En el marco del Barranquilla Fashion Week (BQFW), Ruiz dio a conocer una colección realizada con inteligencia artificial (IA) que integraba este nuevo y polémico desarrollo tecnológico con su estilo característico. En su caso, la idea de utilizar la IA surgió de manera espontánea: de ella recibió múltiples ideas que fueron evaluadas por Ágatha y su equipo, quienes después tuvieron que enfrentarse al reto de hacer realidad estos diseños de estructuras y volúmenes poco usuales.
EL COLOMBIANO conversó con la diseñadora española sobre el uso de la IA en la moda y el momento actual de la industria.