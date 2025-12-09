Joven de 18 años perdió varios dedos de su mano derecha por tirar voladores en la comuna 13 de Medellín

Dos dedos de su mano derecha perdió un joven de 18 años que ingresó en la noche de este lunes festivo a la Unidad Intermedia de San Javier, en Medellín, luego de que sufriera la afectación cuando se encontraba lanzando voladores en una calle del barrio 20 de Julio.
Según se conoció, esta persona estuvo manipulando estos artefactos y uno de ellos se le estalló antes de despegar, por lo que tuvo que llegar por sus propios medios a este centro asistencial, donde le hicieron las curaciones y le dieron la noticia que había perdido sus dedos.