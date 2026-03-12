¿Antioquia sumará otro senador? 1.500 votos tienen en vilo a Johnnatan Tamayo

Cuando ya todo parecía definido respecto a los senadores electos por Antioquia para el Congreso de la República 2026-2030, surgió otra novedad que podría resultar en una curul más para el departamento, pasando de 11 a 12 parlamentarios.
Se trata de Johnnatan Tamayo, candidato al Senado por el Partido Conservador de la facción de “Marianos”, quien de acuerdo con el preconteo le harían falta 1.500 votos para alcanzar y superar a un candidato del departamento del Tolima: Santiago Barreto Triana, también del Partido Conservador.
Y es que con el 99,56% de las mesas informadas y según la página oficial de la Registraduría, Santiago Barreto aparece con 79.020 votos, mientras que Tamayo le sigue el paso con 77.533, una diferencia exacta de 1.487 votos.