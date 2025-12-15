JEP citó a exmilitares de la IV Brigada por crímenes cometidos en Antioquia: cuatro unidades deberán comparecer en Medellín

Le puede interesar: JEP declara crímenes contra la Unión Patriótica como genocidio con epicentro en Urabá e imputa a cinco altos exmandos militares

La segunda parte se desarrolla actualmente en Medellín, entre el 15 y el 17 de diciembre , donde se examinarán los hechos perpetrados en el Valle de Aburrá, el occidente y el norte de Antioquia, entre 2004 y 2007.

La audiencia se lleva a cabo en dos momentos. El primero tuvo lugar en el municipio de Granada, los días 4, 5 y 6 de diciembre , y abordó los crímenes ocurridos en esa región entre 2002 y 2007.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) convocó a la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia (Caso 03), relacionada con los llamados ‘falsos positivos’ cometidos por antiguos integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional en distintas subregiones del departamento.

Según la investigación de la JEP, entre 2002 y 2007 se registraron graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en las subregiones del Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente de Antioquia.

En estos hechos, al menos 589 personas fueron asesinadas, 228 de ellas desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en crímenes atribuidos a seis batallones de la IV Brigada: el Batallón de Artillería N.º 4 BAJES, el Grupo de Caballería Mecanizado N.º 4 GMJCO, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, el Batallón de Infantería N.º 32 BIPEB, el Batallón de Infantería N.º 10 BIGIR y el Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 BIOSP.

Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 50 comparecientes, entre ellos mandos de distintas jerarquías, desde generales hasta soldados, considerados como máximos responsables. De ese total, 42 aceptaron su responsabilidad, mientras que otros procesos avanzaron por la vía judicial ordinaria dentro de la JEP.

La primera parte de la audiencia, en Granada, se centró en los crímenes cometidos por el BAJES y el GMJCO en el Oriente antioqueño. La JEP determinó que fue en esta subregión donde se instauró la política de facto del “conteo de cuerpos”, durante la comandancia en la IV Brigada del general (r) Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, en la que las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar.

La segunda fase, en Medellín, abordará los hechos atribuidos a los demás batallones, ocurridos principalmente en la capital antioqueña, el Valle de Aburrá, el Norte y el Occidente del departamento.

En esta parte, la JEP convocó a miembros de cuatro unidades adscritas a la IV Brigada: exintegrantes de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (AFEUR 5), el Batallón de Ingenieros No. 4 ‘Pedro Nel Ospina’ (BIOSP), el Batallón de Infantería No. 10 ‘Atanasio Girardot’ (BIGIR) y el Batallón de Infantería No. 32 ‘Pedro Justo Berrío’ (BIPEB).

La Audiencia Pública de Reconocimiento es el resultado de ocho meses de preparación entre la JEP, las víctimas y los comparecientes. La audiencia en Medellín, fue convocada desde las 7:00 a. m. en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT.