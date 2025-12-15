Un año de ‘megadeals’: estos fueron los negocios empresariales más grandes y costosos del año en el mundo

El mapa corporativo global de 2025 cerrará, hasta ahora, con uno de los mayores movimientos de la industria del entretenimiento, en la cual Warner Bros. se encuentra en el epicentro de todos con dos propuestas que superaron niveles nunca vistos en la industria.
Por un lado, Netflix anunció un acuerdo para adquirir los estudios, parte del negocio de televisión y la plataforma HBO Max en un pacto valorizado en US$72.000 millones; esta operación fue interpretada como un salto estratégico para consolidar su liderazgo frente a Amazon, Disney y Apple.
En contexto: ¿Adiós a HBO Max? Netflix comprará a Warner Bros por más de USD 83.000 millones
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado luego de que Paramount lanzara una OPA hostil por 100% de WBD, valorada en US$108.400 millones; esta propuesta, que ofrecía US$30 por acción, buscó bloquear el avance de Netflix y reconfigurar por completo el ecosistema del entretenimiento global. Con esto, ambas operaciones rompieron récords históricos y convirtieron a Warner en el activo más disputado del año.