Intervinieron 16 unidades de minería ilegal en Zaragoza, Antioquia: generaban ganancias de $8.000 millones

Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron la intervención a 16 unidades productoras mineras (UPM) que estarían operando sin título minero ni licencia ambiental vigente en el Bajo Cauca antioqueño.

El procedimiento se hizo en la vereda Caño la Tres, ubicada en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Ahí los uniformados inutilizaron de manera controlada 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica, avaluados en más de $1000 millones.

Estas unidades mineras ilegales generaban, al parecer, una extracción de 15.000 gramos de oro al mes, con un valor superior a los $8.000 millones en el comercio.

Las minas, al parecer, pertenecían al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Uldar Cardona Rueda, que por medio de estas acciones afectaban los caudales y el suelo, generando daños casi que irreparables que tardarían cerca de 30 años para poder recuperarse.