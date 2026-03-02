x

Intervinieron 16 unidades de minería ilegal en Zaragoza, Antioquia: generaban ganancias de $8.000 millones

Las unidades eran operadas por el Clan del Golfo, que extraía hasta 15.000 gramos de oro al mes de estas. Aquí los detalles.

  • Las unidades mineras fueron destruidas. Allí se hallaron, 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica, avaluados en más de $1000 millones. FOTO: Cortesía Décima Primera Brigada del Ejército Nacional
    Las unidades mineras fueron destruidas. Allí se hallaron, 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica, avaluados en más de $1000 millones. FOTO: Cortesía Décima Primera Brigada del Ejército Nacional
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron la intervención a 16 unidades productoras mineras (UPM) que estarían operando sin título minero ni licencia ambiental vigente en el Bajo Cauca antioqueño.

El procedimiento se hizo en la vereda Caño la Tres, ubicada en el municipio de Zaragoza, Antioquia. Ahí los uniformados inutilizaron de manera controlada 2 excavadoras, 6 dragas tipo buzo, 8 motores industriales, 6 clasificadoras y una planta eléctrica, avaluados en más de $1000 millones.

Estas unidades mineras ilegales generaban, al parecer, una extracción de 15.000 gramos de oro al mes, con un valor superior a los $8.000 millones en el comercio.

Le puede interesar: Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen maquinaria por $10.700 millones

Las minas, al parecer, pertenecían al Clan del Golfo, específicamente a la subestructura Uldar Cardona Rueda, que por medio de estas acciones afectaban los caudales y el suelo, generando daños casi que irreparables que tardarían cerca de 30 años para poder recuperarse.

Otros operativos contra la minería ilegal en Antioquia

En otra operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, el Ejército Nacional intervino 12 unidades de producción ilegal en el Magdalena Medio antioqueño.

La acción fue adelantada por soldados de la Décima Cuarta Brigada y la Fiscalía General de la Nación. El operativo se desarrolló en el corregimiento de Puerto Perales, en el municipio de Puerto Triunfo.

Entérese: Megaoperativos contra la minería ilegal en Antioquia: desmantelaron 24 socavones y dos minas a cielo abierto

Durante la intervención, las tropas inutilizaron ocho motores industriales, cuatro motobombas, ocho clasificadoras y 180 metros de manguera, equipos que eran utilizados para la extracción ilegal de oro sin contar con licencias ni permisos ambientales.

Según las autoridades, con esta operación se logró una afectación económica estimada en $150 millones. Además, en el lugar se producirían cerca de 3.600 gramos de oro mensuales, con un valor superior a los $2.000 millones, recursos que presuntamente eran el principal recaudo de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

Ejército nacional
Fiscalía General de la Nación
Minería ilegal
Clan del Golfo
Oro
Antioquia
