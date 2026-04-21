Inpec ordenó trasladar al exalcalde de Bello, Óscar Pérez, a la cárcel de Itagüí

El exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez, fue trasladado a la cárcel de Itagüí por orden del Inpec. Según quedó formalizado en una resolución emitida por ese instituto este lunes 20 de abril, un total de cuatro reclusos fueron reubicados en ese penal de máxima seguridad del sur del Valle de Aburrá. Además de Pérez, dentro de ese grupo de cuatro trasladados también aparecen el exalcalde de Hispania, Juan David Benjumea; el exjuez Jairo de Jesús Giraldo, condenado por concierto para delinquir agravado y prevaricato por acción; y Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exdirectivo de la EPS Saludcoop condenado por estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado. Lea también: Cada cinco días un preso con brazalete electrónico se fuga en Colombia, ¿qué dice el Inpec? La decisión se tomó luego de una encendida polémica entre el exmandatario local y el senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, quien desde hace varios meses venía presionando públicamente al Inpec para que ordenara la medida. A través de varias publicaciones realizadas en sus redes sociales, el parlamentario integrante de la coalición de gobierno señaló al exalcalde de estar presuntamente realizando reuniones políticas en ese penal del orden departamental.

“(Yarumito) de cárcel no tiene nada, eso más bien parece un club. Ahí es donde está recluido o más bien de paseo el criminal de Óscar Andrés Pérez. Desde ahí es el que manda en Bello”, aseveró Muñoz, señalando al exalcalde de seguir teniendo influencia política en ese municipio. “Es una vergüenza lo que está pasando en Bello. Bello está acabado por culpa de estos señores que están aquí pasando bueno”, agregó, instando a que el traslado se ordenara lo más pronto posible, para que no hubiera una presunta interferencia en las elecciones. Siga leyendo: La parranda vallenata no se libra: Procuraduría reabre la investigación por la fiesta en cárcel de Itagüí Según puede consultarse en los registros de la Rama Judicial, Muñoz y Pérez también vienen librando una disputa en los tribunales, en la que el exalcalde interpuso recursos contra el senador alegando que estaría afectando su honra y buen nombre sin pruebas. En paralelo a esa controversia, el 14 de abril pasado, el director encargado del Inpec, el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, envió un oficio al director de la cárcel Yarumito, en el que le solicitó formalmente el traslado del exalcalde Pérez. En su comunicación, el funcionario del orden nacional le dijo al director de la cárcel departamental que el establecimiento bajo su cargo solo era para personas con medidas de detención preventiva y no para condenados.

“Lo anterior teniendo en cuenta que las personas privadas de la libertad que ostentan la calidad de condenadas son competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, tal como lo señala el artículo 14 de la Ley 65 de 1993. Además, porque el artículo 17 ibídem indica que las cárceles departamentales están destinadas para la reclusión de las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones”, escribió Gutiérrez. A renglón seguido, el director encargado del Inpec solicitó específicamente que dentro de las personas que necesitaba poner a disposición del instituto estuviera el exalcalde de Bello, quien tiene una condena por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Lea además: Nelson Velásquez sería investigado por enriquecimiento ilícito tras parranda en cárcel de Itagüí “Le solicito que dentro de las personas privadas de la libertad que ponga a disposición del Inpec se incluya al señor Óscar Andrés Pérez Muñoz, quien se encuentra condenado por el Tribunal Superior de Medellín por delitos contra la Administración Pública. Quedo a la espera de sus noticias para efectuar las coordinaciones para la recepción de las personas privadas de la libertad en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional a cargo del Inpec”, agregó el funcionario. Luego de esa solicitud, el Inpec expidió la resolución 002832 del 20 de abril de 2026, en la que dejó en firme el traslado de los cuatro condenados.