Leicester, de campeón en 2016 de Premier League, a la tercera división de Inglaterra

Leicester sufrió un segundo descenso consecutivo y ahora jugará la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol inglés, diez años después del título en la Premier League logrado por los Foxes con Vardy, Mahrez o Kanté.

El empate 2-2 en casa contra el Hull City envía oficialmente al Leicester City a la League One (D3), una categoría que solo disputó en una ocasión en el pasado, durante la temporada 2008-2009.

Con 42 puntos, los Foxes ya no pueden superar matemáticamente al actual primer equipo fuera del descenso, el Blackburn Rovers (21º, 49 puntos), a dos fechas para la final. Se unen así al Sheffield Wednesday, colista del Championship, descendido ya en febrero tras haber sufrido una sanción de dieciocho puntos.