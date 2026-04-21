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Colombia pelea el podio en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá: domina en tiro con arco

La delegeación colombiana en los Juegos Suramericanos suman 46 medallas y buscan alcanzar el podio en los últimos cuatro días de competencia. Conozca en que disciplinas han destacado

  • Izzon “El Rayo” Galea es uno de las promesas del boxeo colombiano. FOTO: COI
    Izzon “El Rayo” Galea es uno de las promesas del boxeo colombiano. FOTO: COI
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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A falta de cuatro días para el final de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que se llevan a cabo en Panamá, la delegación colombiana se encuentra en la cuarta posición del medallero.

Los atletas nacionales han obtenido buenos resultados en distintas disciplinas durante los primeros nueve días de competencia. Este martes 21 de abril, los jóvenes encargados de representar al país tuvieron acción en golf, tenis, bádminton, taekwondo y béisbol.

Brasil lidera el medallero de los Juegos con más de 100 medallas, seguido por Argentina y Venezuela. Colombia aparece con 46 preseas (10 oros, 10 platas y 26 bronces).

Dominantes en tiro con arco

La disciplina que más dominan los colombianos es el tiro con arco, pues en este deporte se han subido 11 veces al podio, distribuidas de la siguiente manera: un oro en compuesto masculino con Juan González; una plata en compuesto masculino con Jerónimo Agudelo; un bronce para Nicolás Gómez en recurvo masculino; un bronce para Juana Cardona en recurvo femenino, y un bronce con Karina Arango en compuesto femenino.

En parejas, los colombianos también se destacaron: plata en compuesto masculino para Juan González y Jerónimo Agudelo; bronce en recurvo masculino para Cristóbal Giraldo y Nicolás Gómez; oro en compuesto femenino para Julieta Tobón y Karina Arango, y oro en recurvo femenino para Juana Cardona y Salomé Duque.

En las competencias mixtas ocurrió lo mismo: Colombia subió al podio en recurvo y compuesto.

El bronce lo consiguieron Juana Cardona, Nicolás Gómez, Cristóbal Giraldo y Salomé Duque en recurvo mixto. En compuesto mixto lograron el oro Karina Arango, Jerónimo Agudelo, Juan González y Julieta Tobón.

Triunfos en natación y deportes de contacto

La natación es, sin duda, la segunda disciplina que más resultados ha dejado al equipo colombiano.

Nueve deportistas nacionales se han destacado en esta disciplina, obteniendo medallas: Carolina Rojas ganó bronce en los 50 y 100 metros libres; Nicolás Kodiko obtuvo bronce en los 200 metros libres y mariposa, mientras que Matías Ramírez logró bronce en los 200 metros dorso. También se consiguieron bronces en los relevos 4x100 metros libre femenino, estilo libre mixto y relevo combinado mixto.

El tenis de mesa, con dos medallas de oro de tres preseas conseguidas, también deja la bandera del país en lo más alto, gracias a Santiago Bedoya y Ana Gómez.

Como es costumbre, Colombia mostró fortaleza en los deportes de contacto: judo, lucha grecorromana y boxeo. En estas disciplinas se sumaron 12 medallas, donde destacan los oros de Stiven Galvis en los 65 kg de boxeo, Alejandra Serrano en los 57 kg de lucha y Valery Rubio en los 43 kg de la misma disciplina. Izzon “El Rayo” Galea consiguió bronce en los 55 kg de boxeo.

El resto del medallero nacional se distribuye de la siguiente manera: ciclismo de ruta, 4 (1 oro, 2 platas y 1 bronce); fútbol femenino, 1 (bronce); gimnasia artística, 4 (1 plata y 3 bronces); surf, 2 (1 plata y 1 bronce), y triatlón, con una plata.

Lea también: El béisbol colombiano le dio alegría al inicio de nueva semana en Juegos Suramericanos de la Juventud, ¿cómo les fue?

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