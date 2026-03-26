Inadmiten a otro estadounidense en El Dorado: iba hacia Medellín con decenas de preservativos, lubricantes y dilatadores

Tal parece que ahora los extranjeros que quieren venir a Medellín bajo la intención de hacer turismo con fines de explotación sexual se idearon una nueva estrategia para pasar desapercibidos y evitar controles migratorios. Esta consiste en viajar primero, desde su lugar de destino, hacia Bogotá, y de ahí hacer la escala a la capital antioqueña. Sin embargo, al protagonista de este caso no le funcionó.

Se trata de un ciudadano estadounidense que llegó a la capital del país procedente de Orlando, Florida, en un vuelo de la aerolínea Spirit. De acuerdo con Migración Colombia, este hombre, si bien arribó primero a Bogotá, tenía diseñado todo un itinerario para viajar a Medellín, lo que alertó de inmediato a los agentes de control.

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Ante las contradicciones en el discurso del extranjero, este fue llevado a una sala de verificación de Migración Colombia, donde el individuo dijo que iba a Medellín para visitar a su novia, pero que había olvidado su número telefónico, una respuesta que sembró aún más dudas en las autoridades, y eso sin ver qué traía en su equipaje.