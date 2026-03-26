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Inadmiten a otro estadounidense en El Dorado: iba hacia Medellín con decenas de preservativos, lubricantes y dilatadores

Este 2026 van casi 40 extranjeros inadmitidos en el país por posible turismo con fines de explotación sexual.

  • En la imagen principal, el extranjero inadmitido. En miniatura, algunos de los objetos que traía consigo en su equipaje. FOTOS Migración Colombia.
    En la imagen principal, el extranjero inadmitido. En miniatura, algunos de los objetos que traía consigo en su equipaje. FOTOS Migración Colombia.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
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Tal parece que ahora los extranjeros que quieren venir a Medellín bajo la intención de hacer turismo con fines de explotación sexual se idearon una nueva estrategia para pasar desapercibidos y evitar controles migratorios. Esta consiste en viajar primero, desde su lugar de destino, hacia Bogotá, y de ahí hacer la escala a la capital antioqueña. Sin embargo, al protagonista de este caso no le funcionó.

Se trata de un ciudadano estadounidense que llegó a la capital del país procedente de Orlando, Florida, en un vuelo de la aerolínea Spirit. De acuerdo con Migración Colombia, este hombre, si bien arribó primero a Bogotá, tenía diseñado todo un itinerario para viajar a Medellín, lo que alertó de inmediato a los agentes de control.

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Ante las contradicciones en el discurso del extranjero, este fue llevado a una sala de verificación de Migración Colombia, donde el individuo dijo que iba a Medellín para visitar a su novia, pero que había olvidado su número telefónico, una respuesta que sembró aún más dudas en las autoridades, y eso sin ver qué traía en su equipaje.

El extranjero accedió voluntariamente a la inspección de sus maletas, donde encontraron decenas de preservativos, lubricantes, dilatadores, prendas de vestir femeninas, pastillas para el dolor, entre otros artículos sexuales.

Teniendo en cuenta estos hallazgos -además de otras visitas que ya había hecho a Medellín- las autoridades migratorias consideraron que los indicios eran más que evidentes y que se dirigía a la capital antioqueña con fines de turismo de explotación sexual, razón por la que se le impidió el ingreso a territorio colombiano.

“Estos resultados reflejan el trabajo decidido de nuestros oficiales en todo el país. Estamos fortaleciendo los controles para combatir el turismo con fines de explotación sexual, una problemática que afecta especialmente a ciudades como Medellín. En el Gobierno Nacional no vamos a permitir que Colombia sea utilizada para este tipo de actividades, por lo cual no damos tregua en los controles”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

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Y es que en apenas tres meses de este año, se han inadmitido casi 40 extranjeros que viajan al país con dichas intenciones, la mayoría de ellos en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. El año pasado se inadmitieron en Antioquia aproximadamente 80 por esa misma causa.

Según Migración Colombia, en lo que va de 2026 ya han identificado a varios extranjeros que, primero, viajan a Bogotá con el propósito de hacer escala a Medellín, por lo que han intensificado los controles en cada terminal aérea del país.

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