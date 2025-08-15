¡Explotadores, go home! Inadmiten a otro extranjero en Medellín por antecedentes de delitos sexuales

La ofensiva de las autoridades contra la explotación sexual de menores en Medellín sigue arrojando resultados. En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro tras ser detectado por sus antecedentes de delitos sexuales con menores de edad. Este caso, registrado entre el 14 de agosto, es el más reciente en la lista de extranjeros a quienes se les prohíbe el ingreso a la capital antioqueña por diferentes motivos. Entérese: Autoridades le prohibieron la entrada a cuatro extranjeros a Medellín que venían para la Feria de las Flores La medida fue ejecutada por Migración Colombia, que puso al individuo a disposición de la Policía Nacional. Este extranjero, como otros, fue identificado mientras intentaba realizar un trámite migratorio en la terminal aérea. Según datos de Migración Colombia, ya van inadmitidos 75 extranjeros en lo que va del año 2025, solo en el mes de agosto (Feria de Flores) 24 han sido devueltos a sus países de origen.

En la última semana, previa al inicio de la Feria de las Flores, se impidió la entrada a la ciudad a cuatro extranjeros (tres de EE. UU. y un chileno) reportados por antecedentes judiciales de delitos sexuales, mediante la estrategia Task Force. Uno de ellos, el chileno, quedó a disposición para ser repatriado al país donde es investigado por abuso sexual de menores.

Estrategia “Task Force” y la lista “Angel Watch”

Esta acción forma parte de la intensificación de los operativos bajo la estrategia conjunta “Task Force”, desplegada por Interpol, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Policía Nacional. El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, ha señalado que el objetivo es claro: ”anticiparse a las amenazas, fortalecer la seguridad aeroportuaria y garantizar que esta celebración se viva en un entorno confiable, seguro y en absoluta tranquilidad”. Una herramienta clave en esta ofensiva es la base de datos Angel Watch, compartida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta lista identifica y monitorea a personas condenadas por delitos sexuales con menores de edad, generando una alerta inmediata cuando intentan ingresar al país. La Alcaldía de Medellín también ha creado una nueva lista que incluye a aquellos que han cometido delitos en la ciudad, la cual se entrega a Migración Colombia. Al activarse la alerta, los agentes de Migración Colombia aplican el protocolo de inadmisión, establecido en el Decreto 1727 de 2020, que contempla los riesgos de ofensas sexuales como causal para negar el ingreso. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha sido enfático en que “no seremos permisivos con ningún delito que atente en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, ellos son la prioridad”.