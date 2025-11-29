Se conocen las identidades de tres de los disidentes fallecidos en Anorí; había un menor reclutado

El jueves, 28 de noviembre, las autoridades en el departamento alertaron sobre una explosión que habría causado la muerte de cuatro integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño.

La detonación habría sucedido mientras los ilegales instalaban y manipulaban explosivos en un sector remoto del municipio. El personero de esta población, John Calle, le confirmó a EL COLOMBIANO que el incidente ocurrió en la vereda Moreno Cano, localizada aproximadamente a seis horas del casco urbano.

En las últimas horas el caso ha vuelto a estar en la mira nacional debido a que las autoridades comenzaron a revelar nuevos detalles de lo sucedido y confirmaron la identidad de tres de las cuatro víctimas.

Las investigaciones preliminares indicaron a la Policía que uno de los fallecidos era un menor de 17 años, identificado como William Palacio, quien, al parecer, habría sido víctima de reclutamiento forzado por parte de esta estructura al mando de alias Calarcá.