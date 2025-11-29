x

Se conocen las identidades de tres de los disidentes fallecidos en Anorí; había un menor reclutado

Uno de los ilegales que murió manipulando artefactos explosivos era un joven de tan solo 17 años. Aquí los detalles.

    En esta zona del Nordeste hacen presencia las disidencias de las Farc y otros grupos al margen de la ley. FOTO: Imagen de referencia del archivo EL COLOMBIANO
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

29 de noviembre de 2025
El jueves, 28 de noviembre, las autoridades en el departamento alertaron sobre una explosión que habría causado la muerte de cuatro integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño.

La detonación habría sucedido mientras los ilegales instalaban y manipulaban explosivos en un sector remoto del municipio. El personero de esta población, John Calle, le confirmó a EL COLOMBIANO que el incidente ocurrió en la vereda Moreno Cano, localizada aproximadamente a seis horas del casco urbano.

En las últimas horas el caso ha vuelto a estar en la mira nacional debido a que las autoridades comenzaron a revelar nuevos detalles de lo sucedido y confirmaron la identidad de tres de las cuatro víctimas.

Lea más: Cuatro miembros de las disidencias murieron en Anorí, Nordeste antioqueño, mientras manipulaban explosivos

Las investigaciones preliminares indicaron a la Policía que uno de los fallecidos era un menor de 17 años, identificado como William Palacio, quien, al parecer, habría sido víctima de reclutamiento forzado por parte de esta estructura al mando de alias Calarcá.

“Llegaron cuatro cuerpos sin vida, con señas de residuos por actividad explosiva. Estas heridas las presentan especialmente en el tronco y en extremidades superiores. Lo que tenemos, por el momento, recopilado a través de inteligencia, es que posiblemente se trató de una manipulación para el sembrado de minas antipersonal”, expresó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

Los otros dos disidentes fueron identificados como Jaider Giraldo y Jason Rodríguez, ambos de 20 años. Si bien la cuarta persona aún no ha sido reconocida, las autoridades avanzan con las verificaciones en la morgue municipal.

Le puede interesar: Disidencias habrían dejado una caneca con explosivos a solo 20 metros de un jardín del ICBF en Anorí (Antioquia)

Los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal en Medellín en las próximas horas y las autoridades investigan si los explosivos estaban destinados a atentar contra la Fuerza Pública o en contra del Clan del Golfo, debido a la disputa territorial que ambos grupos armados tienen en la zona.

Actualmente, según cifras dadas por la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de Antioquia, ya son 24 las víctimas reportadas este año por minas y otros explosivos improvisados que son sembrados por los grupos ilegales.

Temas recomendados

Violencia
Reclutamiento forzado
Disidencias de Farc
Identidad
Antioquia
Anorí
