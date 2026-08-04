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25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos

La drástica medida fue confirmada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA). Se sustenta en el “grave incumplimiento de los pagos” y a una deuda acumulada que asciende a los 450 mil millones de pesos.

  • 25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos
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  • 25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos
El Colombiano
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hace 2 horas
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La crisis de la salud en Colombia no da tregua, y las mayores dificultades las siguen teniendo los usuarios de las entidades intervenidas por el Gobierno Nacional. Esta vez, 25 hospitales de Antioquia le cerraron las puertas a la Nueva EPS.

Esta drástica medida rige a partir de este miércoles 5 de agosto, y contempla la suspensión temporal de la prestación de servicios de salud ambulatorios no urgentes para los afiliados.

Así lo confirmó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), al indicar que la medida responde al “grave incumplimiento de los pagos” y a una deuda acumulada que asciende a los 450 mil millones de pesos con la red hospitalaria pública de la región.

Lea más: 46 hospitales de Antioquia suspenderán servicios a afiliados del Fomag, ¿desde cuándo?

Según AESA, la Nueva EPS ha fallado sistemáticamente en el pago de las obligaciones por servicios ya prestados, dejando a algunos hospitales sin recibir recursos desde hace más de cuatro meses.

“Los centros asistenciales advierten que la situación es financieramente inviable, pues han estado asumiendo la atención de los pacientes sin respaldo contractual ni flujo de caja, comprometiendo su sostenibilidad institucional”, explicó el gremio.

Además de la deuda financiera, AESA aseguró que los hospitales denuncian una falta de interlocución efectiva con los responsables de la EPS y graves trabas administrativas causadas por la centralización de procesos en Bogotá, lo que ha impedido la firma de contratos para la vigencia del año 2026.

La suspensión de servicios ambulatorios no urgentes se aplicará en instituciones clave como el Hospital General de Medellín y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello.

Además, otros hospitales municipales se unieron a la restricción: La Estrella, Pueblo Rico, Angelópolis, Tarso, La Pintada, Vigía del Fuerte, San Francisco, Toledo, Montebello, Briceño, Cocorná, Don Matías, Carolina del Príncipe, Giraldo, Granada, Alejandría, Vegachí, Támesis, Cisneros, Uramita, San Luis, Jericó y San Andrés de Cuerquia

A pesar de la medida, AESA enfatizó que se seguirá garantizando la atención de urgencias y de todos aquellos servicios cuya interrupción represente un riesgo para la vida o la integridad de los pacientes, en cumplimiento del derecho fundamental a la salud.

Finalmente, la asociación hizo un llamado urgente a la Nueva EPS, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que tomen decisiones inmediatas que permitan normalizar el flujo de recursos.

El objetivo es cancelar las obligaciones pendientes y restablecer la atención integral a los usuarios en estos 25 municipios lo antes posible

“Se invita a los afiliados de la Nueva EPS a comunicarse directamente con su entidad para informarse sobre la red de prestadores habilitada y los mecanismos para asegurar su atención”, concluyó AESA.

25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos
25 hospitales de Antioquia les cierran las puertas a la Nueva EPS por incumplimientos en pagos

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué medida tomaron los hospitales de Antioquia frente a la Nueva EPS y a partir de cuándo aplica?
A partir del miércoles 5 de agosto, 25 hospitales públicos de Antioquia suspendieron temporalmente los servicios de salud ambulatorios no urgentes para los afiliados a la Nueva EPS.
¿Cuáles son los motivos detrás de esta suspensión de servicios?
La decisión responde al grave incumplimiento en los pagos y a una deuda acumulada de $450.000 millones con la red hospitalaria pública regional, lo que ha dejado a algunos centros sin recursos por más de cuatro meses. A esto se suman trabas administrativas por la centralización de procesos en Bogotá y la falta de firma de contratos para el año 2026.
¿Qué servicios se mantendrán habilitados y qué piden las entidades de salud?
Se seguirá garantizando de forma ininterrumpida la atención de urgencias y cualquier servicio vital para la vida de los pacientes. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) hizo un llamado urgente a la Nueva EPS, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a la Supersalud para que transfieran los recursos adeudados y se pueda restablecer la atención integral en los 25 municipios afectados.

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Salud
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Antioquia
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