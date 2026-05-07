Cepeda es el único puntero que no ha reportado ingresos y gastos de campaña, ¿quiénes son los otros candidatos?

Solo seis campañas de 14 que se inscribieron para la primera vuelta presidencial han reportado gastos de campaña, según un informe de Transparencia por Colombia. Entre los que tienen más opciones, Iván Cepeda es el único que no ha reportado un solo peso para esta etapa de la campaña.
Estos información figuraría en Cuentas Claras, un aplicativo del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los candidatos y sus campañas reporten sus gastos electorales. Cepeda ha reportado los que tienen que ver con la consulta del Pacto Histórico en octubre del año pasado, pero no para la primera vuelta presidencial.