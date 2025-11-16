Hombre señalado de violar a una niña menor de 14 años se entregó a la Policía en Necoclí

La Policía señaló que los hechos por los que era buscado Álvarez se remontan al pasado 10 de marzo de este año, cuando este hombre presuntamente habría abusado sexualmente de una menor de edad, aprovechándose de que estaba sola.

El sujeto de 38 años, identificado como José Miguel Álvarez, tenía encima una orden de captura y había sido incluido en el cartel de los más buscados por delitos sexuales en Antioquia , una estrategia con la que las autoridades ofrecen recompensas de hasta $50 millones.

Un hombre señalado de abusar sexualmente de una niña menor de 14 años se entregó a la Policía este fin de semana en el municipio de Necoclí, subregión del Urabá antioqueño.

“La situación fue evidenciada por la madre de la niña, quien interpuso de inmediato la denuncia, permitiendo el avance del proceso judicial”, reportó el Departamento de Policía Urabá en un comunicado.

La institución apuntó que la orden de captura en contra de Álvarez había sido proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Granada y fue materializada luego de su entrega.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, recordó que de los 18 integrantes de dicho cartel, 13 son señalados de delitos contra menores de edad.

“Antioqueños, ante la presión social se entregó José Miguel Álvarez, uno de los más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. El hombre se presentó ante las autoridades en Necoclí. ¡Uno a uno van cayendo!”, dijo Rendón en sus redes sociales.

La Gobernación recordó igualmente que todo aquel que tenga información sobre las demás personas que aparecen reseñadas en el cartel pueden denunciar a través de las líneas 3146887759, 3213947094 o el 123.