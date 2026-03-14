Capio: el maíz que alimentó la historia paisa y hoy lucha por sobrevivir

En un local de la Calle 29 con carrera 31 de Marinilla, a unas pocas cuadras del parque, se lleva a cabo un ejercicio de resistencia cultural que debería importarle a toda Antioquia, pues allí se está defendiendo una parte importantísima de nuestra historia y esencia.
El local –que se llama Amasenda– no es pequeño, es diminuto. Pero no importa. Tal vez gracias al tamaño, es que el olor de las preparaciones hechas allí (y que remiten a las cocinas de campo o a la cocina de la abuela) hechiza a los comensales. Imposible no rememorar con este una mañana de lluvia donde se paliaba el frío con una arepa recién asada y un chocolate espeso.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8