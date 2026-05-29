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Tras tragedia de Yulixa Tolozo, Bogotá endurece operativos y decomisa equipos estéticos ilegales

Las autoridades en la capital del país han reforzado la vigilancia y el decomiso de dispositivos médicos en centros que operan al margen de la normativa vigente.

  • En un video quedó registrado cómo en diferentes operativos la Secretaría Distrital de Salud decomisó aparatos que no cumplían con los protocolos legales. Foto: Redes sociales @SectorSalud
    En un video quedó registrado cómo en diferentes operativos la Secretaría Distrital de Salud decomisó aparatos que no cumplían con los protocolos legales. Foto: Redes sociales @SectorSalud
El Colombiano
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hace 3 horas
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A partir del desenlace trágico del caso de Yulixa Tolozo, quien falleció tras realizarse un procedimiento estético en un establecimiento que no cumplía con los requisitos legales necesarios, las autoridades en Bogotá han reforzado la vigilancia y el decomiso de dispositivos médicos en centros que operan al margen de la normativa vigente.

Justamente, en las últimas horas, la Secretaría Distrital de Salud, publicó un video en el que se da muestra de un operativo de inspección. En este, las autoridades decomisaron varios dispositivos médicos de uso estético, medicamentos y productos modelantes que, según los funcionarios encargados del procedimiento, no contaban con registro sanitario ni con el etiquetado exigido por la normativa vigente.

En las imágenes se observa cómo, durante los operativos realizados en distintos establecimientos, las autoridades evidencian múltiples irregularidades tanto en los centros inspeccionados como en los equipos utilizados para procedimientos estéticos.

Es más, varios de los elementos encontrados presentaban incumplimientos relacionados con su comercialización y condiciones de uso. “Efectivamente, sin registro sanitario, ningún tipo de etiquetado de identificación”, dijo uno de los funcionarios mientras realizaba la inspección.

Las autoridades también advirtieron sobre la presencia de tecnología considerada de mayor riesgo sanitario. “Se evidencia tecnología de carácter invasivo, de más riesgo sanitario. Equipo de depilación láser, de carboxiterapia”, agregó.

¿Qué más encontraron?

Justamente, entre los elementos que se encontraron en los operativos, por ejemplo, estuvo un equipo multifuncional con accesorios que, de acuerdo con el personal de la Secretaría, no podrían ser utilizados por personal de estética. “Equipo multifuncional, que tiene algunos accesorios que son de carácter invasivo, que son no aptos para uso de las esteticistas”, se escucha decir en el video.

Gracias a todas estas irregularidades, las autoridades tomaron la decisión de incautar los equipos. “Todo esto se va a decomisar. Ningún equipo cuenta con carácter registrado”, se dijo en el operativo.

Además de los dispositivos médicos, los inspectores encontraron medicamentos, cosméticos y productos modelantes que, presuntamente, no cumplían con las condiciones adecuadas de almacenamiento. “Medicamentos, cosméticos mal almacenados, productos modelantes de riesgo sanitario”, se señaló.

Por último, los funcionarios también reportaron el hallazgo de insumos utilizados en procedimientos invasivos. “Se realiza un procedimiento sin vacíos, ya que se encuentran suturas absorbibles”, se afirmó.

Si bien no se conoce exactamente cuántos dispositivos fueron decomisados, desde la entidad sí se aseguró que los procedimientos de revisión en estos locales continuarán.

Si usted conoce algún lugar estético irregular en Bogotá, puede reportarlo al siguiente número: 601 3649550.

Lea también: Necropsia de Yulixa Toloza reveló 11 heridas con arma blanca y múltiples fracturas

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