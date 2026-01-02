x

Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello

Una persona que transitaba por este corredor avistó los cuerpos sin vida de estas dos personas, las cuales estaban dentro de bolsas negras y empacadas en papel chicle.

  Con los dos cuerpos hallados en la vía a Machado, en Bello, se inició la cuenta de asesinatos bajo esta macabra modalidad en 2026 en el Valle de Aburrá. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Metro

02 de enero de 2026
Cuando caminaba por la vía a Machado, a la altura del barrio Cinco Estrellas, de Bello, una mujer avistó una extraña envoltura de grandes dimensiones al lado de una canalización. Al aventurarse a verificar su contenido, se enteró que eran dos personas asesinadas que habían dejado en una bolsa negra.

El hallazgo de estas dos personas sin vida se produjo a las 4:15 de la tarde del pasado jueves 1 de enero en una zona despoblada de este corredor vial y los agentes de la Policía Metropolitana acudieron al sitio y acordonaron la zona donde estaban los despojos mortales de ambas víctimas de este hecho violento.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección a los cuerpos sin vida de las víctimas, pero debido al proceso judicial no los extrajeron de las envolturas, por lo que no se pudo establecer la identidad ni el sexo de ninguno de los fallecidos.

Ambos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, para que les realizaran los trabajos forenses y, de paso, saber las identidades de ambos fallecidos.

Entérese: Especial: Embolsados, el macabro fenómeno en el Valle de Aburrá que dejó 81 muertos en 3 años

De acuerdo con el reporte policial, debido al estado de revisión de ambos cuerpos, se presume que estos fueron abandonados desde el pasado 29 de diciembre, pero apenas tres días después de que se produjo su hallazgo.

En la zona donde se produjo el hallazgo de estos cadáveres opera el grupo delincuencial Los Triana, una de las estructuras con mayor experiencia en asesinar a sus víctimas y posteriormente abandonarlas en envolturas.

Le puede interesar: Identificar a dos de los embolsados hallados en Medellín y Copacabana

Estos son los dos primeros cuerpos de personas asesinadas y halladas en contenedores este 2026 en el Valle de Aburrá, en un territorio en el que durante el 2025 se registraron 18 crímenes bajo esta modalidad, según los registros policiales.

En 2024 ocurrieron 32 hallazgos de este tipo, el año con más casos de este tipo desde 2021. En 2023 fueron 24 casos, para 2022 fueron 31 y en 2021 se contabilizaron 20.

De estos hallazgos, seis ocurrieron en municipios fuera de Medellín, todos en Bello y Copacabana, mientras que los otros 12 casos ocurrieron dentro de la capital antioqueña.

Expertos aseguraron que esta modalidad de asesinato es usada recurrentemente por parte de estructuras criminales contra sus enemigos con el fin de demorar los procesos investigativos y tratar de borrar la mayor cantidad de evidencias posibles.

Utilidad para la vida