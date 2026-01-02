Hallaron dos cuerpos embolsados en pleno Año Nuevo en la vía a Machado, en Bello

Cuando caminaba por la vía a Machado, a la altura del barrio Cinco Estrellas, de Bello, una mujer avistó una extraña envoltura de grandes dimensiones al lado de una canalización. Al aventurarse a verificar su contenido, se enteró que eran dos personas asesinadas que habían dejado en una bolsa negra.
El hallazgo de estas dos personas sin vida se produjo a las 4:15 de la tarde del pasado jueves 1 de enero en una zona despoblada de este corredor vial y los agentes de la Policía Metropolitana acudieron al sitio y acordonaron la zona donde estaban los despojos mortales de ambas víctimas de este hecho violento.