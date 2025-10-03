ANT anuncia que revisarán el uso de la Hacienda Nápoles, el antiguo fortín de Pablo Escobar

Luego de un recorrido por el Magdalena Medio antioqueño, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció que pedirá una inspección a fondo de la manera como se vienen usando los predios de la Hacienda Nápoles, donde en el pasado tuvo establecido su fortín el narcotraficante Pablo Escobar.

En mayo, pasado, el presidente Gustavo Petro pidió que esta gran extensión de tierras que comprende más de 4.000 hectáreas fuera entregada a las víctimas del conflicto armado como parte de una reforma agraria y esto levantó una polvareda entre sectores políticos y económicos del Magdalena Medio, por el temor de que se pusiera en riesgo la operación del parque que funciona en parte de esos predios así como los empleos que se generan alrededor de la operación del lugar.

No obstante, este martes, en el momento en que oficializó la entrega de 120 hectáreas del antiguo santuario del capo a campesinos, Harman planteó que el Parque Hacienda Nápoles solo ocupa 300 hectáreas y que su funcionamiento no está en cuestión, sino el uso que le han dado al resto del megaterreno.