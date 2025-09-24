x

Identificaron al habitante de calle que murió arrollado tras caer de un árbol en Envigado: buscan a sus familiares

El fallecido tenía 62 años y era oriundo de Titiribí, Suroeste antioqueño. Su cuerpo se encuentra en Medicina Legal, a la espera de algún familiar para su identificación.

  • Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, fue el hombre que estaba trepado en un árbol de mangos en la avenida Las Vegas, en los límites de Medellín y Envigado, y cayó del mismo, siendo arrollado por un carro particular. FOTOS: CORTESÍA
    Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, fue el hombre que estaba trepado en un árbol de mangos en la avenida Las Vegas, en los límites de Medellín y Envigado, y cayó del mismo, siendo arrollado por un carro particular. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

24 de septiembre de 2025
bookmark

Caer de un palo de mangos, luego de que una rama se partiera, le costó la vida a Gustavo de Jesús Quintero Castaño, de 62 años, el hombre que falleció luego de ser arrollado por un carro particular tras el primer incidente en la avenida Las Vegas, en los límites entre Envigado y Medellín. Las autoridades buscan a su familia para darle el último adiós.

Así fue identificado el hombre que falleció en el accidente ocurrido a la 1:25 de la tarde del pasado martes en la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 19 sur, en la calzada que va de Envigado hacia Medellín, en jurisdicción del primer municipio.

De acuerdo con los testigos, el fallecido solía recorrer la zona y montarse a los árboles con el fin de buscar con qué alimentarse. Pero en la tarde de este martes, las ramas de este palo de mangos no aguantaron su peso y lo hicieron caer de una altura superior a los dos metros.

En ese momento, cuando su cuerpo estaba a punto de impactar contra el pavimento, pasó un carro particular que no pudo detener su marcha y se lo llevó por delante, golpeándolo con tal fuerza, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

Entérese: Bus de metroplús arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín, y casi linchan al conductor

Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Envigado realizaron las labores judiciales, pero por su condición de habitante de calle no lo identificaron en ese momento. Fue para este miércoles que en Medicina Legal lograron establecer su identidad.

Gustavo nació el 27 de julio de 1963 y era oriundo del municipio de Titiribí, Suroeste antioqueño. Desde hace varios años estaba en condición de calle y se le acostubraba a ver por los límites de Medellín y Envigado, de acuerdo con los testigos del siniestro.

Le puede interesar: Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín

Pero hasta el momento, ninguna persona se ha acercado a la morgue para reclamar su cuerpo y darle el último adiós, quizá porque no tenían conocimiento de su fallecimiento.

Si alguien lo reconoce, puede acercarse a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Caribe, de Medellín, en la carrera 65 n.° 80-325. También pueden comunicarse al 604 5012420, en las extensiones 36202, 36204 o 36200.

Esta situación genera alerta de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población, teniendo en cuenta que se estima que en el Valle de Aburrá la cantidad puede estar cercana a los 9.000 y muchos viven en riesgo constante.

En cuanto a los accidentes de tránsito, la muerte de Gustavo es la 20 que se registra este año en las vías de Envigado, de acuerdo con las autoridades nacionales. El año pasado, a la fecha, iban nueve casos.

Utilidad para la vida