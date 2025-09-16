¿Qué pasó con la investigación contra el Alzhéimer tras un año de la muerte de Francisco Lopera?

El pasado 10 de septiembre se cumplió un año de la muerte del doctor Francisco Lopera, el científico que dedicó gran parte de su vida a desentrañar los secretos del Alzhéimer partiendo de las particularidades de la enfermedad en las familias antioqueñas para acercarse a tratamientos más efectivos y a posibles curas de la devastadora enfermedad.

Tras su muerte, uno de los grandes interrogantes que se plantearon fue el futuro del Grupo de Neurociencias, pues Lopera no solo lo fundó sino que lo dirigió durante 40 años y fue su principal gestor tanto en Colombia como a nivel internacional. La relación de Lopera con las familias integrantes del proyecto, en su mayoría del Norte de Antioquia, trascendía lo meramente doctor-paciente, y se convirtió en un vínculo tan fuerte que permitió mantener a las familias en el proceso con el paso de las generaciones.

Tras la muerte del doctor Lopera el proyecto quedó a cargo del doctor David Agillón y tras doce meses de la etapa pos-Lopera, desde el Grupo de Neurociencias de Antioquia anunció que no solo ha logrado mantener el legado de Lopera, sino que logró potenciarlo, consolidando el equipo. Según el grupo, en los últimos meses lograron nuevos proyectos, vínculos internacionales y la expansión de su impacto social y comunitario.

Entre los principales hallazgos de talla mundial del Grupo de Neurociencais están la identificación del foco poblacional más grande del mundo con Alzheimer genético de inicio precoz, el seguimiento longitudinal de este grupo poblacional, el descubrimiento de una mutación protectora de la enfermedad de Alzheimer y la caracterización de los estados pre-demenciales y preclínicos del alzhéimer. Actualmente desarrolla varios proyectos con una planta de alrededor de 150 personas, incluyendo docentes, estudiantes y profesionales.

En el último año el equipo logró consolidar relaciones con las universidades de Harvard, California, Washington, Hamburgo y redes latinoamericanas como Latam Fingers, entre otras instituciones y compañías a nivel global. También afianzaron proyectos estratégicos como el centro de investigación y cuidado Villa Aliria, un proyecto fundamental en el que han se han centrado en la gestión financiera y su viabilidad.

Según señaló el equipo adscrito a la Facultad de Medicina de la UdeA, iniciaron un nuevo ensayo clínico y lograron aumentar la oferta de talleres para pacientes y cuidadores en temas como arteterapia, estimulación cognitiva y física, baile, canto, escritura, entre otras. Fueron ratificados centro de referencia para ensayos clínicos en Latinoamérica.

La lucha contra el Alzhéimer que libran desde hace cuarenta años tiene por delante conseguir más recursos para aumentar la capacidad para el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales en el centro de investigación y servicios para enfermedades neurodegenerativas Villa Aliria.

El equipo a cargo del doctor Aguillón busca también avanzar en la clasificación de pacientes para preparar la implementación de terapias modificadoras de enfermedades neurodegenerativas una vez estén disponibles.