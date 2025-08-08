El granero más viejo de Antioquia tiene 108 años y resiste en una esquina de El Retiro

Apoyado ligeramente en la puerta del granero, abierto al despuntar el día tal como los 39.000 días anteriores (para tirar redondeo), don Jorge Enrique Vallejo mira caer la lluvia rala sobre el parque de El Retiro antes de pararse nuevamente detrás del mostrador a continuar con lo que lleva haciendo desde hace casi cuatro décadas: atender.
Don Jorge tiene el pelo y la barba completamente blancos, largos y cuidadosamente ordenados. Una imagen que casa perfectamente con su voz profunda, pausada y su dicción impecable. El granero al que le dedica sus días desde finales de los 80 se llama El Central, el mejor nombre posible que encontró su tío abuelo para nombrar el negocio que montó hace casi 109 años en una esquina del parque principal del municipio, viendo de frente a la iglesia.
Lo que cuentan estas páginas no resultará novedoso en absoluto para los habitantes de El Retiro, acostumbrados a citarse toda la vida en dicho lugar: “En El Central nos vemos”; habituados a conseguir allí todo lo que era posible comprar sin salir de las fronteras del municipio; enseñados a conversar allí todos los temas conversables en una mañana o tarde, entre compra y compra o para llenar las horas.
Pero sí puede valer como testimonio, ahora que el tiempo de El Central parece estar entrando a su epílogo, para que la gente sepa que en un país donde más del 80% de las tiendas tradicionales reportan estar estancadas o en vía de desaparición y un negocio tiene en promedio una vida de cinco años, este granero de un pueblo del Oriente pasó de largo el siglo de existencia. Y si es que acaso el final se le aproxima, lo hará con sus estanterías atiborradas; surtidas en cada rincón y coloridas; un negocio con su espíritu intacto. A El Central no le llegó nunca la decadencia.