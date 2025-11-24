“Alias Chulo tiene que salir del consejo directivo de la Universidad de Antioquia”: gobernador de Antioquia por escándalo de “Calarcá”

El mandatario aseguró que la presencia de este representante del gobierno Petro dentro del Alma Mater es un riesgo para la seguridad dentro de la institución.

Que Wilmar de Jesús Mejía , alias Chulo, forme parte del consejo directivo de la Universidad de Antioquia no tiene ningún sentido para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón , quien pidió que fuera destituido de este cargo luego del escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que se le señala de tener vinculación directa con las disidencias de las Farc de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

“Desde este puesto, ya que él formó parte de este consejo en el pasado como representante estudiantil, estaría allanando el camino a estas estructuras armadas”, expresó el gobernador en medio de la solicitud para que Mejía abandone el cargo para el cual lo designó el presidente Gustavo Petro a comienzos de 2024, reemplazando a Salomé Restrepo.

Incluso señaló que estaría apoyando a los llamados “estudiantes eternos”, aquellos que pueden llevar más de una década cursando una carrera, pero que en realidad estarían ejerciendo otras labores, principalmente de apoyo a estos grupos criminales.

“Denuncié la presencia de los estudiantes eternos, lo que hemos registrado. Tienen un instructor y le sirven al terrorismo. Cuando denuncié esto, se me vinieron encima muchas personas, pero ya todo está quedando en evidencia”, aseguró el mandatario departamental, quien en enero de 2024 indicó que 2.164 estudiantes de la Universidad de Antioquia llevan entre 14 y 29 semestres matriculados.

“Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar”, expresó en ese momento Rendón, declaraciones que le generaron múltiples críticas por parte de varias agremiaciones universitarias.

Lo que más preocupa al gobernador de Antioquia es que los vínculos de alias Chulo con la universidad son de vieja data. En 2004 había ejercido como representante de los estudiantes, siendo el último que tuvo el estudiantado hasta este año, pero salió del cargo en medio de las críticas por una presunta mala representación de los alumnos ante el máximo órgano de la U. de A.