Gobernador Rendón pidió a la fuerza pública que intervenga para desbloquear la vía al Suroeste

Este martes 2 de septiembre se completó el segundo día de caos y bloqueos en la vía que comunica a Medellín con el Suroeste, a la altura de Amagá, por cuenta de las protestas de transportadores de carga que exigen a Covipacífico, concesión responsable de Pacífico 1, soluciones para los problemas que mantienen colapsado todo el corredor hacia el Eje Cafetero.

El gobernador Andrés Julián Rendón se manifestó este martes y le solicitó a las autoridades que intervengan para “despejar la vía”. “El malestar con el Gobierno Nacional y el concesionario no le da licencia a ningún ciudadano para afectar la libre circulación de los demás. Nada por las vías de hecho. La Gobernación ha solicitado a las autoridades despejar la vía”, escribió Rendón en su cuenta de X.

Uno de los puntos críticos de la protesta tiene que ver con la exigencia de los transportadores de que la concesión cubra con una tarifa diferencial a los conductores de carga pesada, pues alegan que debido a los problemas en las vías y las demoras, por cuenta, entre otros, del cierre en la Sinifaná, están incurriendo en mayores gastos.

Este lunes se sostuvieron reuniones, pero no arrojaron resultado alguno, por lo que los transportadores señalaron que se mantendrán sobre la vía hasta que haya acuerdos concretos. Por lo pronto, están permitiendo el paso cada dos horas por un lapso de 15 minutos, lo que, como es de esperarse, ha causado un colapso en la vía con filas de horas y cientos de conductores atrapados. Hasta ahora no se ha informado sobre presencia de fuerza pública en el lugar.