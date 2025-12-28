Polémica en Antioquia por acceso a informes sobre homicidios: ONG dicen que les están violando el derecho a la información

Organizaciones de derechos humanos que le hacen seguimiento al tema de seguridad se quejan de que una norma aprobada por la Asamblea de Antioquia viola el derecho al acceso a la información y se convirtió en un obstáculo para realizar su trabajo.
La Ordenanza 44 rige a partir del 25 de septiembre, tras ser aprobada en segundo y definitivo debate para actualizar la forma en que actúa el Centro de Inteligencia Artificial y Analítica Analítica para la Convivencia de Antioquia (CIACA).
Esta herramienta, según la Gobernación, le ha permitido apoyar la asesoría estratégica para la toma de decisiones para la convivencia pacífica y contribuir desde la gestión del conocimiento científico de datos en materia de convivencia al cumplimiento de las políticas, planes, proyectos, programas y estrategias de la administración departamental.
Pero además, antes, con base en ese trabajo se producía un informe diario que recibían varias ONG y medios de comunicación, con base en el cual algunas como la Fundación Sumapaz y Corpades (Corporación para la Paz, el Desarrollo y la Democracia) hacían un monitoreo a la evolución de los derechos humanos y el conflicto en las distintas subregiones.
Un investigador de Sumapaz indicó que la última vez que recibieron el documento fue el 9 de enero de este año y entonces elevaron un derecho de petición ante la Secretaría de Seguridad y Convivencia para que les volvieran a hacer el envío; sin embargo, les contestaron que esa era información reservada.