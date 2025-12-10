Lina Cuartas Ospina asume como gobernadora encargada de Antioquia hasta el 12 de diciembre

Desde este miércoles, 10 de diciembre, hasta el viernes de esta misma semana, Lina Cuartas Ospina fungirá como gobernadora encargada de Antioquia.
Lea más: “Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”: dice presidente del premio Nobel al dictador
La determinación responde a la ausencia del mandatario departamental, Andrés Julián Rendón, durante estos próximos días, debido a una visita que adelanta en Estados Unidos por invitación directa del Departamento de Estado.